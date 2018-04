C64 Mini im Test Computer-Kult im Kleinformat

Eine lizenzierte Neuauflage des bestverkauften Heimcomputers, in Originalgröße, benutzbar an modernen TV- und Computerbildschirmen: Nicht weniger als das hatte die britische Firma Retro Games Ltd. anlässlich einer Crowdfunding-Kampagne versprochen. Schon Ende 2016 sollte man losspielen können.

Daraus wurde nichts, Ende März bekamen die Unterstützer der Kampagne nun aber endlich Post: Freuen konnten sie sich über ein Gerät namens C64 Mini und ein paar Poster, als Bonus und als Dank für ihre Geduld.

Wer Geld und Vertrauen vorgeschossen hat, für den ist der Mini-Rechner gratis, ein Gerät in Originalgröße soll noch dieses Jahr nachgeliefert werden. "Aus allerlei Gründen" hätten sich die Macher entschieden, zunächst den kleinen C64-Klon zu produzieren, heißt es. Dabei ist der wohl wichtigste Grund klar: Angesichts des Erfolgs von Nintendo bei der Veröffentlichung zweier Classic-Mini-Konsolen erhoffte man sich gute Marktchancen für eine verkleinerte Neuauflage des Commodore-Computers.

Diese Hoffnung war offensichtlich berechtigt. Die erste Charge an C64-Mini-Geräten, die am Osterwochenende in den Handel gelangte, verkaufte sich rasch und ging beinahe ausnahmslos an Vorbesteller. Nachlieferungen soll es erst in einigen Wochen geben. Wir haben den The C64 Mini ausprobiert, um herauszufinden, ob sich das Warten auf den rund 80 Euro teuren Retro-Rechner lohnt.

Gerät mit Tastaturattrappe

Der erste Eindruck ist positiv: Den Produktdesignern von Retro Games gelingt es auf Anhieb, in einstigen C64-Besitzern nostalgische Gefühle zu wecken. Beim Gestalten von Verpackung und Handbuch hat man sich von den dreieinhalb Jahrzehnte alten Vorbildern inspirieren lassen.

Das Gerät selbst ist eine gelungene Nachbildung der als "Brotkasten" bekannten ersten Bauform des Commodore-Rechners, der 1982 in den USA und Anfang 1983 in Deutschland debütierte. Das beigefarbene Gehäuse, die dunkelbraune Tastatur mit ihrem Funktionstastenblock an der rechten Seite sowie die rot leuchtende Power-LED sorgen für den richtigen Look.

Statt klassischer 9-Pin-Joystick-Buchsen befinden sich an der rechten Seite zwei USB-Ports. Und die einst an Schnittstellen reiche Rückseite bietet gerade mal einen HDMI-Ausgang sowie einen Micro-USB-Eingang, der für die Stromversorgung zuständig ist. HDMI- und USB-Kabel werden mitgeliefert, ein USB-Netzteil muss man sich selbst besorgen.

Dafür liegt dem Gerät ein stabiler USB-Joystick bei, der dem damaligen Gamer-Liebling Competition Pro nachempfunden ist und der neben zwei Feuerknöpfen zwei dreieckige Funktionstasten sowie vier Zusatz-Buttons besitzt. Diese dienen vornehmlich der Steuerung der C64-Mini-Menüs und übernehmen in der zuschaltbaren Bildschirmtastatur die Funktionen von Eingabe- und Rücktaste. Das Mini-Keyboard ist nur Attrappe: Wer ein BASIC-Listing eintippen will, muss eine USB-Tastatur anschließen.

Manche C64-Klassiker fehlen

Der C64 Mini bildet die Hardware des Commodore 64 akkurat mach. Dabei gibt er authentisch den Klang des legendären SID-Soundchips wieder und bringt knackscharfe Pixel auf das Display, wobei ein zuschaltbarer Bildzeileneffekt auf Wunsch für Röhrenbildschirm-Optik sorgt. Ein schnörkelloses Menü lässt den Nutzer durch 64 verschiedene lizenzierte Titel schalten.

Das sind 20 Spiele des C64 Mini "Summer Games 2" (Epyx, 1985)



Mit "Summer Games" begründete der US-Hersteller Epyx 1984 eine Serie motivierender und vor allem in der Gruppe höchst spaßiger Sportspiele. Der Debüttitel fehlt nur auf dem ersten Blick in der C64 Mini-Sammlung: Seine Disziplinen wie Stabhochsprung, Turmspringen oder Tontaubenschießen lassen sich in "Summer Games 2" zuschalten, was einen olympischen C64-Marathon aus 16 unterschiedlichen Wettbewerben ermöglicht. "Winter Games" (Epyx, 1985)



Auch Wintersportfans versorgte Epyx mit einer Bildschirm-Olympiade, die mit sieben abwechslungsreichen Disziplinen - darunter Skispringen, Bobfahren und Biathlon - und herrlich animierten Sportlern glänzte. "World Games" (Epyx, 1986)



Statt zu einer olympischen Stätte reisen "World Games"-Spieler um den Globus, um in acht Disziplinen anzutreten, die für ein jeweiliges Land typisch sind. In Schottland werden Baumstämme geworfen, in den USA Bullen geritten und in Japan geht's in den Sumo-Ring. Auch Deutschland ist vertreten, allerdings hat es der Fasssprung in den letzten Jahren nicht so richtig zum Nationalsport geschafft. "California Games" (Epyx, 1987)



Die hohe Qualität von Epyx-"Games"-Reihe (und die durchwachsene der C64 Mini-Bibliothek) sorgen dafür, dass auch wirklich alle ihre 8-Bit-Vertreter in unserer Übersicht landen. "California Games" schickt Trendsportler in stimmungsvolle kalifornische Kulissen, wo sie BMX fahren, skaten, Frisbees werfen oder ein Footbag-Säckchen in der Luft halten. "Impossible Mission" (Epyx, 1984)



"Stay a while, stay forever" tönt der böse Professor Elvin Atombender, sobald der Spieler sein unterirdisches Roboter-verseuchtes Labyrinth betritt. Die krude Sprachausgabe weckt bei Kennern des Spiels wohlige Gefühle - schließlich begeisterte "Impossible Mission" in den Achtzigerjahren mit einer fabelhaften Lauf- und Sprunganimation des Protagonisten, kniffligen Hüpfpassagen und einem cleveren Mix aus Plattform- und Puzzle-Game. "Pitstop 2" (Epyx, 1984)



Natürlich kann ein Formel 1-Titel aus dem Jahr 1984 in keiner Weise mit modernen Vertretern mithalten. Zu seiner Zeit war "Pitstop 2" aber eines der besten Rennspiele. Es begeisterte mit hoher Grafik- und Soundqualität, animierten Boxenstopps und Zweispieler-Splitscreen-Action. "Jumpman" (Epyx, 1983)



Ein klassisches Plattformspiel mit 30 Levels, die jeweils Bildschirm-groß sind. Der namensgebende Held muss laufen, klettern und pixelgenau springen, um alle Bomben eines Levels einzusammeln. Verschiedene Gegner und die sich beim Aufnehmen einer Bombe verändernde Architektur sorgen für kniffligen Geschicklichkeitsspaß. "Chip's Challenge" (Epyx, 1990)



Die Atari Lynx-Version von "Chip's Challenge" ist einer der Vorzeigetitel für das glücklose Handheld der amerikanischen Videospielveteranen, und auch die Umsetzung auf den C64 erweist sich als cleveres Knobelspiel. Knapp 150 zunehmend knackige Levels lang müssen Schlüssel und Computerchips eingesammelt, Kisten geschoben und Schalter umgelegt werden. "Boulder Dash" (First Star Software, 1984)



Held Rockford muss sich in 16 komplexen Levels durch den Untergrund graben, Diamanten sammeln und den Ausgang erreichen, ohne von herabfallenden Steinen erschlagen oder Gegnern berührt zu werden. Eine klug designte, einst bahnbrechende Geschicklichkeits-Knobelei, die sehr schnell sehr schwer wird. "Paradroid" (Hewson, 1985)



Mit "Paradroid" erlangte der englische Programmierer Andrew Braybrook 1985 endgültig Kultstatus in der C64-Szene. Das SciFi-Actionspiel, in dem wildgewordene Roboter gekapert und acht gewaltige Frachtraumschiffe von ihnen gesäubert werden müssen, zeichnet sich nicht nur durch stilvolle Grafik und butterweiches Scrolling aus, sondern variiert auch durchdachte Ballerei mit spannenden Knobeleinlagen. "Uridium" (Hewson, 1986)



Auch bei "Uridium" besticht Andrew Braybrook mit technischer Brillanz. Die seitlich scrollende Weltraum-Schießerei ist rasant und kommt trotz Gegnerstaffeln und detaillierter Hintergrundgrafik nie ins Stocken. Wer alle 15 Großraumschiffe vernichten will, braucht allerdings sehr viel Geduld und Übung - und die Reflexe eines Jugendlichen der Achtzigerjahre. "Nebulus" (Hewson, 1988)



Der Spieler muss mit einem froschartigen Männchen acht Türme erklimmen, um sie abzureißen - schließlich wurden sie ohne Genehmigung in den Ozean gepflanzt, dessen Bewohner nun unter den Bauwerken leiden. "Nebulus" ist nicht nur ein knallhartes Geschicklichkeitsspiel, bei dem genaues Hüpfen und geschicktes Ausweichen Pflicht sind, sondern war bei seiner Veröffentlichung auch ein technisches Meisterwerk. Der Helden-Sprite bleibt nämlich in der Mitte des Bildschirms und der Turm dreht sich bei seiner Bewegung weich um die eigene Achse. "Monty on the Run" (Gremlin Graphics, 1985)



Maulwurf Monty war Dauergast auf ZX Spectrum und C64, sein 1985er-Abenteuer ist ein klassisches Plattformspiel, das viel Geschick, Ausdauer und Übersicht fordert. Unbedingt in den Speicher des C64 Mini laden sollte man dieses Werk, weil die Titelmelodie von SID-Künstler Rob Hubbard ein beispielhaft mitreißendes Stück ist. "Spindizzy" (Electric Dreams, 1986)



Der Spieler durchquert mit einem Kreisel eine riesige, aus knapp 400 Bildschirmen zusammengesetzte Welt. Anfangs frustrierte die um 90 Grad verdrehte Steuerung und die Trägheit des Vehikels, nach ein wenig Eingewöhnung fasziniert die anspruchsvolle Spielmechanik und die isometrische Grafik. "Speedball 2" (Image Works, 1991)



Das ruppige Cyber-Sportspiel "Speedball 2" ist auf den 16-Bit-Computern Atari ST und Amiga legendär, es büßt aber wegen seiner drögen Optik auf dem C64 einiges von seinem Charme ein. Dennoch sollte man sich ein paar Runden Metall-Bälle und -Fäuste um die Ohren hauen. "Armalyte" (Thalamus, 1988)



In der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre hatten die seitlich scrollenden Raumschiff-Shooter Hochkonjunktur - in der Spielhalle, aber auch auf dem C64 mit Titeln wie "R-Type" oder dem deutschen "Katakis". Beide fehlen dem C64 Mini, weshalb der ambitionierte Weltraumpilot mit "Armalyte" Vorlieb nehmen muss. Was aber auch kein großes Drama ist: Die 2D-Ballerei ist schick, schnell und abwechslungsreich, wenn auch mit einem höchst fordernden Schwierigkeitsgrad gesegnet. "Deflektor" (Gremlin Graphics, 1988)



Ein cleveres Knobelspiel, das ursprünglich für den ZX Spectrum erschienen ist. In 60 Bildschirmen muss durch Drehen zahlreicher Spiegel ein Lichtstrahl zum Ausgang gelenkt werden. Zeitdruck, zu zerstörende Minen und allerlei Hindernisse verkomplizieren die Sache. "Mega-Apocalypse" (Martech, 1987)



"Technisch ist Mega-Apocalypse eines der besten C64-Spiele aller Zeiten", schreibt das Magazin Happy Computer in seiner Ausgabe 11/1987. Denn bei dieser eigentlich seichten Weltraum-Action, in der ein oder zwei Spieler mit ihren dreieckigen Schiffen ganze Planeten in Stücke ballern, ist irre viel los auf dem Bildschirm. Und der treibende Soundtrack von Rob Hubbard tut sein Übriges. "Creatures" (Thalamus, 1990)



Dieses spät im Leben des Commodore 64 veröffentlichte 2D-Hüpfspiel stresst zwar mit seinem harschen Schwierigkeitsgrad, fasziniert aber auch mit einer für die in die Tage gekommene Hardware ungewohnt detailreichen und hübschen Grafik. "Who Dares Wins 2" (Alligata Software, 1985)



Ein frecher Klon des Capcom-Automaten "Commando", der einen Einzelkämpfer mit Gewehr und Granaten in ein Kriegsszenario schickt. Die C64-Umsetzung von "Commando" wie auch beide Teile von "Who Dares wins" landeten ihrerzeit auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften.

Trotz großer Auswahl fehlen etliche C64-Klassiker, da sich die Macher vornehmlich um die Spiele britischer Publisher wie Hewson, Gremlin oder Thalamus bemüht haben. Als einziges US-Software-Haus ist Epyx vertreten, was dem Gerät zumindest ein paar Perlen wie "Impossible Mission" oder die Sportspiele der "Games"-Serie verschafft.

Erfreulicherweise ist der C64 Mini ein offenes System. Über einen USB-Stick lässt sich beliebige C64-Software in Form von Disk-Image-Dateien nutzen. Das ist aber alles andere als komfortabel: Zum einen kann sich auf dem Stick nur eine Disk-Datei mit vorgegebenem Namen befinden - wer Multi-Disketten-Spiele nutzen will, muss mit USB-Sticks jonglieren. Ein Firmware-Update soll hier irgendwann Abhilfe schaffen.

Zum anderen sind nur zwei USB-Ports vorhanden, wodurch Controller, Speicherstick und Tastatur nie gleichzeitig mit dem Mini verbunden sein können.

Lohnt sich das?

Die größte Stärke des C64 Mini ist letztlich sein Aussehen: Das Gerät ist eine authentische und hübsche Replika des legendären Commodore-Computers: Wer seine Jugend mit dem Rechner vergeudet hat, darf sich von Nostalgie überwältigen lassen. Auch die Emulation, also die Nachbildung, der C64-Hardware, ist gelungen: Die Spiele sind schnell geladen, Grafik und Sound makellos.

Dafür wurde an anderen Stellen jede Menge Potenzial verschenkt: Der Stick etwa ist steif und kann das Spielgefühl des Vorbilds nicht vermitteln. Zudem ist die Titelauswahl durchwachsen und die Bedienung abseits des Spielemenüs unhandlich. Geduldige Retro-Fans warten daher wohl besser auf die versprochene Veröffentlichung der Version in Originalgröße, die mit einer vollwertigen Tastatur und vermutlich auch einer besseren Firmware ausgestattet werden soll.