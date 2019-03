Die Gegner sind über den Haufen geschossen, jetzt gibt es endlich Beute, Loot genannt: eine neue Waffe etwa und ein Stück Rüstung, nach dem der Spieler schon lange suchte. Doch noch ist nicht alles erbeutet, noch ist das Ausrüstungs-Set nicht komplett. Also geht es gleich hinein in die nächste Mission, auf die Jagd nach neuen Gegenständen, in den Kampf gegen die nächsten Gegner.

So simpel könnte man die grundlegenden Mechaniken sogenannter Loot-Shooter zusammenfassen. Der aktuellste Blockbuster dieses Trend-Genres ist gerade erst auf den Markt gekommen, er heißt "The Division 2".

In dem Spiel wurde Washington DC von einem Virus heimgesucht. Nur wenige Menschen haben überlebt, die Stadt ist verwüstet, verlassen - das Gerippe einer einst lebendigen Metropole. Die Division, zu der der Spieler gehört, will mit dieser Verwüstung aufräumen - oder zumindest das Fortschreiten des Verfalls aufhalten. Denn freilich hat der Zusammenbruch der Zivilisation nicht dazu geführt, dass die restlichen Menschen friedlich zusammenleben. Nein, durch die Straßen der Stadt ziehen Menschen, die Tod bringen wollen. Aufgabe der Division ist es also, die Menschen zu beseitigen.

Ubisoft Die Straßen zeugen vom Chaos beim Untergang - und sind durchzogen von marodierenden Gegnern

Was durchaus als Vorlage für eine komplexe Geschichte geeignet wäre, tritt - auch das ist typisch für Loot-Shooter - jedoch in den Hintergrund. In "The Division 2" steht der Loot, die Beute, im Vordergrund. Und das, was der Spieler dafür tun muss.

Menschen, die zum Spiel gehören

Das verbindet das Spiel mit Titeln des Genres wie "Anthem" und "Destiny 2". Auch sie haben Geschichten, stringent erzählt werden sie aber nur selten. Vielmehr existieren Fragmente einer Erzählung, die etwa in Form einer Tonaufnahme oder Item-Beschreibungen zu finden sind. Es geht oft um die Schicksale von Menschen aus der Welt davor, die sich in die neue Welt eingeschrieben haben - und die, wenn man nicht genau hinschaut, auch untergehen kann.

Das sind vier andere beliebte Loot-Shooter Anthem (PlayStation 4, Xbox One, PC)



In "Anthem" dreht sich alles um den Anzug, den der Spieler trägt: den sogenannten Javelin. Aufgeteilt in vier Klassen, die jeweils unterschiedlich Stärken haben, sorgen diese Kampfrüstungen für ein recht dynamisches Spielen. Denn mit ihnen kann der Spieler rennen, schweben, fliegen und auch tauchen. In verschiedenen Modi gilt es in "Anthem" entweder einzelne Missionen zu absolvieren - wobei der Spieler stets von drei Online-Spielern begleitet wird - oder im freien Spiel die offene Spielwelt zu erkunden. Noch ist der Inhalt des 2019 erschienen Spiels etwas dünn und zudem hat "Anthem" mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. Doch es ist davon auszugehen, dass das Spiel im Laufe der nächsten Monate noch verbessert wird. Destiny 2 (PlayStation 4, Xbox One, PC)



"Destiny" und "Destiny 2" dürften die bisher erfolgreichsten Spiele des Loot-Shooter-Genres sein und fungieren damit auch sichtbar als Vorbild für ein Spiel wie "Anthem". "Destiny 2" wurde im Oktober 2017 veröffentlicht und seitdem kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt. Auch heute noch veröffentlicht das Entwicklerstudio Bungie neue Inhalte. Das Spiel bietet einen Einzelspieler-Modus, aber auch diverse Multiplayer-Modi. Sogenannte Raids sind dabei eine beliebte Möglichkeit, sich zusammen mit sechs Spielern anspruchsvolle Herausforderungen - etwa ein Luftschiff einzunehmen - zu stellen. Dabei ist taktisches Vorgehen und eine gute Absprache unter den Spielern der Schlüssel zum Erfolg. In diesen Raids kann der Spieler seltene Waffen und andere Gegenstände ergattern. Warframe (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)



Auch "Warframe" gehört zu den Urgesteinen des Genres. Schon 2013 ist das Free-to-play-Spiel erschienen. Da das Losspielen kostenlos ist, können Spielefans mit "Warframe" unkompliziert testen, ob ihnen dieses Genre liegt. Auch in diesem Spiel besitzt der Spieler einen Kampfanzug, der individuell der Spielweise angepasst werden kann. Einzelne Teile des Anzugs können, ebenso wie bessere Waffen, in einem Shop mit Echtgeld gekauft werden. Dies ist jedoch kein Muss, jeder dieser Gegenstände kann auch durch ausgiebiges Spielen und das Erlangen von Credits erworben werden - ohne, dass dafür ein Euro fließen muss. Daher gilt "Warframe" auch als ein fairer Vertreter des Free-to-play-Geschäftsmodells. Borderlands 2 (PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, PC)



Alle bisher aufgeführten Spiele bedienten sich eines mehr oder minder realistischen Grafikstils. Keines jedenfalls bewegt sich in so bunten Gefilden wie "Borderlands 2". In diesem Spiel gibt es verschiedene Klassen, von Heilern bis hin zu Kämpfern, die sich alle unterschiedlich spielen. Über einen Fähigkeitenbaum kann der Spieler nach dem Aufleveln entscheiden, welche Fertigkeiten er verbessern möchte - in welche Richtung er sich also entwickelt. 2012 erschienen, kann "Borderlands 2" technisch nicht mit modernen Shootern mithalten, doch aufgrund der Optik und des Humors ist das Spiel immer noch einen Blick wert.

Fragt man die Fans von Loot-Shootern nach der Faszination der Online-Spiele, sticht ein Aspekt deutlich heraus: Die gemeinsame Zeit, die beim Erkunden der Welt und beim Besiegen der Gegner in einer Gruppe verbracht werden kann. Denn während diese Spiele stets auch alleine spielen lassen, öffnen sie sich doch erst richtig, wenn sie zusammen mit anderen Menschen - Freunden oder Fremden - erlebt werden.

Im Zuge der virtuellen Beutejagd bilden sich Gemeinschaften, die sich etwa abends treffen, um ein paar Stunden zusammen zu zocken. Es sind dann auch die Menschen selbst, die zum Spiel gehören, es entstehen Erinnerungen.

Ubisoft Neben den großen Straßen und verfallenen Gebäuden kann der Spieler auch Hinterhöfe erkunden

Dies wird auch bei "The Division 2" deutlich. Besonders beim Allein-Spielen können die Missionen darin schnell monoton werden. Sie alle laufen nämlich recht ähnlich ab: Es gilt, einen Ort zu erreichen, die Gegner zu besiegen, Geiseln zu befreien, Güter einzusammeln oder Informationen zu beschaffen.

Ist dieses Ziel erreicht, muss der Spieler noch mal zwei bis drei Gegnerwellen besiegen, bis schließlich ein besonders starker Gegner erscheint, der erst nach etlichen geleerten Magazinen zu Boden geht - und dann die heißbegehrte Beute hinterlässt.

Es ist die Herausforderung

Ubisoft Noch hat das Spiel mit zu spät ladenden Texturen zu kämpfen, wie hier beim Kirchturm zu sehen

Doch diese Missionen sind nötig, um weiterzukommen: Mehr Erfahrungspunkte, neue Ausrüstung, neue Waffen, ohne geht es nicht voran. Es sind Ziele, selbstgesteckte oder vom Spiel vorgegebene, die der Spieler erreichen muss - und will. Denn neben dem Gemeinschaftsgefühl sind es diese Herausforderungen, die viele Fans zum Spielen der Loot-Shooter bringen. Das Erreichen des nächsten Charakterlevels, das Ergattern einer heißbegehrten Waffe, das sind die Trophäen dieser Spiele.

Zumal die Spiele auch ständig erweitert werden. Das gilt für die Missionen, genauso werden von den Entwicklern aber auch neue Belohnungen und Herausforderungen hinzugefügt. So gibt es etwa tägliche oder wöchentliche Herausforderungen, die den Spieler animieren sollen, das Spiel immer wieder zu starten, um zu sehen, was es Neues zu erreichen gilt. Loot-Shooter wachsen und erneuern sich - wenn sie gut gemacht sind - dann so, wie es sich die Fans wünschen.

"The Division 2" besitzt schon jetzt zum Start eine schier unerschöpfliche Fülle an Inhalten. Die Welt ist gigantisch, die Aufgaben sind beinahe überwältigend. Dem Spieler wird ein gewalttätiger Spielplatz geboten, der ihn lange bei der Stange halten kann. Allerdings nur, wenn ihn diese Spirale nicht stört, die ständige Wiederholung. Denn die Freude am Loot ist hier der Anfang und das Ende.