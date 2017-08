"Dota 2"-Turnier in Seattle Berliner Spieler und sein Team gewinnen neun Millionen Euro

Ein 24-jähriger Berliner hat mit seiner Mannschaft das vielbeachtete "Dota 2"-Turnier "The International" in Seattle gewonnen. Seinem Team steht nun ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet rund 9,3 Millionen Euro zu. Kuro Salehi Takhasomi alias KuroKy gehört zum internationalen "Team Liquid". Es besteht noch aus vier weiteren Profi-Gamern aus Bulgarien, Finnland, Jordanien und dem Libanon.

Im Finale von "The International" hatte "Team Liquid" die Mannschaft von "Newbee" mit 3:0 geschlagen. Der Sieg des Teams, dessen Kapitän Takhasomi ist, war vom Publikum in der KeyArena bejubelt worden, aber auch noch von viel mehr Online-Zuschauern in aller Welt, die das Turnier über Twitch oder YouTube verfolgten.

YouTube-Video mit den Finalpartien

Über Twitter jubelte "Team Liquid" am Sonntagmorgen deutscher Zeit "Wir sind Eure #T17 Weltmeister", beim Champagner-Aufmachen zeigte es derweil weniger Routine an als Maus und Tastatur, wie ein Video dokumentiert.

Welchen Anteil des Geldpreises Takhasomi von dem Turnier mit nach Hause bringt, war zunächst nicht bekannt. Bevor er 2015 zum "Team Liquid" kam, hatte Takhasomi zum Beispiel für die Teams Mousesports und Natus Vincere gespielt.

Fünf gegen fünf

In einer Partie "Dota 2" bekämpfen sich zwei Teams in einer virtuellen Arena. "Dota" steht für "Defense of the Ancients" - das Spiel war ursprünglich eine von Fans geschaffene Variation eines völlig anderen Spiels, eine sogenannte Mod für Blizzards "Warcraft III". In der Regel fünf Spieler pro Seite steuern darin jeweils einen von zahlreichen verfügbaren Helden und treten im Team gegen eine weitere Mannschaft derselben Größe an.

"Dota 2" ist eine kommerzielle Umsetzung der Fan-Idee durch eine andere Entwicklerfirma - das US-Unternehmen Valve, das auch für Klassiker wie "Half-Life" und den Spiele-Service Steam bekannt ist. Im Zuge des jüngsten "Dota 2"-Turniers hat Valve gerade ein neues Spiel namens "Artifact - The Dota Card Game" angekündigt.