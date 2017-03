Kultserie von Nintendo Darum ist "Zelda" unter Gamern so beliebt

Oft musste es der Klempner richten. Lange Zeit war Hüpfspiel-Ikone Super Mario der wichtigste Kaufgrund für jede neu erscheinende Nintendo-Konsole. Das Famicom holten sich viele japanische Gamer 1983 wegen "Donkey Kong", Marios Spielhallen- und dann auch Wohnzimmerdebüt. Das 1990 folgende SNES wollten Gamer dann vor allem wegen des brillanten 2D-Jump'n'Runs "Super Mario World" besitzen. Und das Nintendo 64 lockte 1996 mit einem bahnbrechenden "Super Mario 64" in 3D-Grafik.

Doch was, wenn Nintendo-Mastermind Shigeru Miyamoto kein frisches Mario-Abenteuer zu einer neuen Konsole liefern konnte? Dann kam ein anderer Held aus seiner Feder zum Zug: ein junger Elf namens Link, der in den "The Legend of Zelda"-Spielen seit über drei Jahrzehnten die namensgebende Prinzessin rettet.

2006 hat Link der Erfolgskonsole Wii einen Traumstart verschafft, in diesen Tagen soll vor allem er Lust auf Nintendos Switch machen, einen neuartigen Mix aus Handheld und Heimkonsole (Hinweis: einen Test der Switch finden Sie Mittwochnachmittag auf SPIEGEL ONLINE). Die Strategie könnte aufgehen: Denn Nintendo hat bisher 75 Millionen "Zelda"-Spiele abgesetzt, Links Anhängerschaft ist groß und treu.

Nintendos Goldjunge

Schon das erste Elfen-Abenteuer machte Nintendo glücklich. Im Februar 1986 veröffentlichte man ein Diskettenlaufwerk für die Famicom-Konsole, "The Legend of Zelda" war einer der Starttitel, der vom großzügigen Speicherplatz und der Beschreibbarkeit der Disketten profitierte.

Das per Modul veröffentlichte "Super Mario Bros." musste noch in gerade Mal 32 Kilobyte Platz finden und in einem Rutsch durchgespielt werden. Für die Inszenierung von Links erstem Einsatz dagegen stand den Entwicklern die vierfache Datenmenge zur Verfügung. Zudem ließ sich der Fortschritt des Spielers auf Diskette sichern.

Die Geschichte der "Zelda"-Reihe Das erste "The Legend of Zelda" erscheint 1986 auf Diskette für Nintendos Famicom-Konsole. Das Design verantworten die "Super Mario"-Macher Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka. Das Erkunden der weitläufigen Oberwelt und diverser Höhlen ist zeitaufwändig, weshalb die Entwickler das Speichern des Spielstands erlauben. Ein Novum bei Konsolentiteln. Von Beginn an schürt Nintendo den Zelda-Kult: Die ersten zwei Episoden für die NES-Konsole werden im Westen als goldfarbene Spielmodule veröffentlicht. Kein Jahr nach dem Zelda-Debüt erscheint mit "The Adventure of Link" ein Nachfolger, der die Spielmechanik mit Hüpf- und Rollenspielelementen variiert. Seinen ersten mobilen Einsatz hat Link nicht auf dem Game Boy, sondern auf einem LCD-Handheld der "Game and Watch"-Serie, der im Sommer 1989 in den Handel kommt. Mit "A Link to the Past" kehrt die Reihe 1991 zur schrägen Vogelperspektive zurück. Das komplexe und umfangreiche Abenteuer wird zu einem der erfolgreichsten SNES-Titel und gilt bis heute als eines der besten Videospiele. Auch auf Nintendos Mobilkonsolen darf Link kämpfen und knobeln. Während sich das Grafikdesign stets an der SNES-Episode orientiert, muss Link hier auch mal auf Zelda und die Fantasy-Welt Hyrule verzichten. In "Ocarina of Time" macht die Serie 1998 - dank leistungsfähiger Nintendo-64-Hardware - den Sprung nach 3D. Um Zelda und Hyrule zu retten, zückt der Elf neben dem Schwert die titelgebende Flöte. "Majora's Mask" knüpft 2000 an das N64-Debüt an, variiert die Spielmechanik aber mit Masken. Durch sie kann sich Link in verschiedene Kreaturen verwandeln. Dazu gibt es einen cleveren "Täglich grüßt das Murmeltier"-Plot. Neue Konsole, neuer Grafikstil: Auf dem GameCube wird Link zum kindlichen Cartoon-Elf, der allerlei Inseln erkundet und jede Menge Zeit auf See verbringt, um wieder einmal Hyrule vor dem üblen Ganon zu bewahren. "Four Swords Adventures" schickt bis zu vier Links gleichzeitig nach Hyrule. Über einen dem GameCube-Spiel beigelegten Adapter lässt sich der GBA-Handheld als Controller und zweiter Bildschirm nutzen. Das 13. Zelda-Abenteuer "Twilight Princess" soll zunächst für den GameCube erscheinen, wird dann aber verschoben und dient als Starttitel für die Nintendo Wii. Während "Twilight Princess" mit realistischerem Link und düsterem Setting aufwartet, führt Nintendo die "Wind Waker"-Story 2007 unter dem Titel "Phantom Hourglass" auf dem Nintendo DS fort. Mit der Nintendo-DS-Episode "Spirit Tracks" setzt man 2009 erneut auf einen jungen Cartoon-Link. Fünf Jahre lang arbeiten die Nintendo-Entwickler an der zweiten Wii-Episode "Skyward Sword", mit der die Serie 2011 ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Die stetige Wandlung des "The Legend of Zelda"-Helden zeigt sich auch in den vielen unterschiedlichen Amiibo-Figuren, die von Link erhältlich sind. "Zelda" zählt zu Nintendos wichtigsten Spielereihen. Am 3. März 2017 kommt nun mit "Breath of the Wild" für die Switch der neueste Teil der Serie auf den Markt.

Im Westen erschien das Famicom Disk System nicht, Links erster Einsatz entzückte die Fans aber auch hier. Dank des Japan-Erfolgs wusste man bei Nintendo um die Attraktivität des Titels. Und so wurde dem NES-Modul nicht nur (als erstem Videospiel überhaupt) eine Batterie spendiert, die das Speichern des Spielstands erlaubt, sondern auch ein auffälliges Gehäuse aus goldenem statt dem üblichem mausgrauen Plastik. Eine millionenschwere Marketing-Kampagne begleitete die Veröffentlichung, "Zelda"-Tipps waren ein Dauerthema in hauseigenen Magazinen wie "Nintendo Power" und "Club Nintendo".

Märchen statt Mario

Held rettet entführtes Fräulein aus den Fängen eines Unholds: Während das simple Grundmotiv dem von "Super Mario Bros." & Co. glich, unterschied sich "The Legend of Zelda" doch erheblich von anderen Konsolenspielen seiner Zeit. Die Welt wurde nicht auf einem strikt vorgegebenen Weg durchquert, sondern war offen und wollte erkundet werden. Es wurde nicht nur das Geschick des Spielers getestet, nein, dieser musste auch bei etlichen Puzzles seinen Grips anstrengen.

"'The Legend of Zelda' war unser erstes Spiel, das den Spieler zum Nachdenken darüber zwang, was er als nächstes tun sollte", sagte Erfinder Miyamoto 2003 in einem Interview mit dem englischen Magazin "Superplay". "Wir befürchteten, dass die Spieler von dem neuen Konzept gelangweilt oder gestresst wären."

Es kam anders: Mit "The Legend of Zelda" machten Millionen Konsolenspieler neugierige Schritte in die Fantasy-Welt Hyrule. Sie ließen sich von der Entwicklung des einfachen Jungen zum strahlenden Helden faszinieren und suchten in Höhlenlabyrinthen ausdauernd nach den acht Bruchstücken des "Triforce der Weisheit" - Teil eines Relikts, das als Dreieck aus drei goldenen Dreiecken zum Symbol der Reihe wird.

Erfahrungspunkte wie in einem klassischen Rollenspiel gewannen sie nicht, dafür aber zusätzliche Lebenskraft in Form von "Herzcontainern"'. Und sie lauschten den sich einbrennenden Melodien und Tonfolgen von Nintendo-Komponist Koji Kondo. Das Fundament der Zelda-Verehrung war gelegt.

Zweite Heimat Hyrule

Über 30 Jahre und fast 20 Abenteuer später dürfen "The Legend of Zelda"-Spieler immer noch all diese Details erleben: die Prinzessin und den Bösewicht Ganon, Links Adoleszenz, das Triforce, die Höhlen, die Herzchen und die von besonderen Ereignissen kündenden Fanfaren.

Solche wiederkehrenden Elemente lassen den Spieler in jedem neuen "Zelda"-Titel nach Hause kommen, an die Gefühle anknüpfen, die er bei der allerersten Begegnung mit Link hatte - ob diese nun Anfang der Neunzigerjahre in "A Link to the Past" stattfand, 2000 in "Majora's Mask" oder erst Anfang dieses Jahrzehnts in "Skyward Sword".

Trotz der vielen Konstanten zeichnet die "Zelda"-Serie nicht Stillstand, sondern stetige Veränderung aus. Statt Links Geschichte Episode um Episode weiterzuerzählen, entwerfen die Entwickler immer wieder neue Handlungsstränge und alternative Historien für Hyrule.

Sie zeichnen Link mal als Knaben, mal als Teenager, mal als jungen Erwachsenen. Sie wechseln die Grafikperspektive und das Design, wandeln zwischen "Der Herr der Ringe"-Atmosphäre und Comic-Optik. Und sie rücken stets neue Elemente in den Fokus einzelner Titel: Zeitreise, Gestaltwandel, Musik oder - wie im jüngsten Teil - eine weite offene Spielwelt. Deren Schicksal ruht nun ein weiteres Mal auf den Schultern des Elfen. So wie das von Nintendos jüngster Konsole.