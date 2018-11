Dane ist taub. Das lernt man bei seiner ersten Begegnung mit einem kleinen Haufen Schlägertypen. Dane ist zudem ziemlich stark. Auch das lernt man bei dieser Begegnung. Er schlägt nämlich alle Gegner K.o. und schaut dann mit gelangweilter Coolness in die Kamera - einmal als animierte Spielfigur, dann als echter Schauspieler.

"The Quiet Man" möchte Film und Spiel verbinden. Möchte eine Geschichte erzählen, in der sich Spielszenen und Filmsequenzen nahtlos abwechseln, so dass man den Übergang nicht bemerkt. Doch das von den amerikanischen Human Head Studios entwickelte Spiel schafft das nicht. Nicht einmal ansatzweise. Und je länger man spielt, desto mehr vermutet man, dass es nicht mal richtig versucht wurde.

"The Quiet Man" ist ein Spiel, das vor allem ein Rätsel aufwirft: Warum es eigentlich erschienen ist.

Das fängt mit dem Spiel an sich an: Hier steuert man eine Figur durch die Gegend, rennt vor Wände, versucht Türen zu öffnen und einen Weg nach vorne zu finden - was sich ungefähr so anfühlt, als ob man einen größeren Schrank verschiebt. Oder man prügelt sich durch Gruppen von Gegnern, die weder besonders furchteinflößend noch originell gestaltet sind. Sie sehen alle gleich aus, eine künstliche Intelligenz ist nicht vorhanden, genausowenig wie eine Animation, die auch nur annähernd packend wäre.

Ein sinnloser Blick auf die Skyline

Irgendjemand scheint dann auf die Idee gekommen zu sein, dass das alles vielleicht etwas wenig ist. Anstatt aber weitere Entwicklungszeit damit zu verbringen, aus hölzernen Animationen ein Spiel zu machen, hat man sich dafür entschieden, die Mängel im Spiel mit Filmszenen zu kaschieren. Was nicht funktioniert, auch wenn die Nachwuchsschauspieler sich einigermaßen bemühen, cool und wichtig aus der Wäsche zu schauen. Zwischendurch wird immer wieder die Skyline von Manhattan gezeigt. Wahrscheinlich um die Hubschraubermiete zu rechtfertigen. Dramaturgisch ist das überflüssig.

Um das Spiel jetzt noch interessanter zu machen, fehlte nur noch ein Kniff und der war womöglich schnell gefunden: Der Protagonist Dane ist taub, weshalb das Spiel fast ohne Ton auskommt.

An sich wäre diese Prämisse des Spiels ja eine gute und interessante: Die Welt zu zeigen, wie sie von jemandem wahrgenommen wird, der kein Gehör hat. Erlebbar machen, wie es sich wohl anfühlt, wenn man nichts hört, wenn man darauf angewiesen ist, sich die Welt vor allem optisch zu erschließen.

In "The Quiet Man" hört man kaum etwas. Außer dumpfen Schlägen, wenn Gegner auf den Boden krachen, Danes Herzschlag, der in manchen Szenen sehr laut wird - und atmosphärischer Musik, wenn das Spiel auf besondere Momente zusteuert. Was die Illusion schon wieder komplett zerstört und zeigt, dass die Entwickler ihrer Idee nicht vertrauen. Zu viel Stille störte offenbar.

Worum geht es hier überhaupt?

Wovon die Geschichte genau handelt, wird im ganzen Verlauf des Spiels nicht sonderlich klar. Klar ist, dass sie in New York spielt. Es geht um Gang-Fehden und vermutlich hat Dane seine Mutter verloren, als er vielleicht zehn Jahre alt war und irgendwie scheint das alles zusammenzuhängen. Kurz: Es fehlt jegliche Erklärung zur Handlung - und weil man nichts von den Unterhaltungen mitbekommt, wird man auch nicht schlauer.

Das könnte natürlich ein guter Kniff sein, um zu zeigen, wie das so ist ohne Gehör: Man versteht einfach nichts von seiner Umwelt. Aber das ist natürlich grober Unfug, der auch zeigt, dass die Entwickler nicht willens waren, sich tatsächlich in Gehörlose hineinzudenken. Auch ohne Gehör hat man ein Gedächtnis und weiß, was und warum man etwas tut.

"The Quiet Man" hingegen wirft die Spieler einfach ins Geschehen und meint, dass das ausreicht. Das Spiel nutzt eine körperliche Einschränkung als Gimmick, um einen Effekt zu erzielen - nicht, weil es ernsthaft am Thema interessiert wäre.

Hinzu kommt, dass "The Quiet Man" auch die Wünsche und Bedürfnisse von Gamern egal scheinen, so schlecht spielt es sich. Es ist eine Beleidigung für jeden, der für das Spiel Geld ausgibt und seine Zeit dafür opfert.

"The Quiet Man" von Square Enix, für Playstation 4 und PC, Download ca. 15 Euro; USK: Ab 16 Jahren