Rätselspiel "The Turing Test" Ist der Mensch noch schlauer als die Maschine?

Ava Turing wird aus dem Kälteschlaf geweckt: Es gibt Probleme auf Europa, dem Jupitermond, um den ihr Raumschiff kreist. Ein Teil ihres Teams ist in einer Forschungsstation verloren gegangen. Zumindest sagt das Tom, die künstliche Intelligenz, von der sie geweckt wurde. Tom braucht ihre Hilfe und schickt sie nach unten.

"The Turing Test" ist ein neues Spiel für Xbox One und PC. Entwickelt wurde es von der Firma Bulkhead, einem englischen Studio mit kleinem Budget und großen Ideen. Inspiration haben sich die Entwickler bei Genre-Größen wie "Portal" oder "The Talos Principle" geholt - und auch das spieletheoretische Verwirrspiel "The Stanley Parable" hat seine Spuren in der Geschichte hinterlassen.

Trotzdem ist "The Turing Test" ein sehr eigenständiges und schlaues Werk, das sich hinter großen Namen nicht verstecken muss. Es stellt Fragen nach dem Verhältnis von Mensch und Maschine und versucht auszuloten, was Menschen noch von künstlicher Intelligenz unterscheidet. Den Spieler lässt es sich dabei seine eigenen Gedanken machen.

Computerdenken trifft auf menschliche Ideen

Der Titel "The Turing Test" bezieht sich auf ein Szenario, das der englische Mathematiker und Computer-Urvater Alan Turing entworfen hat, um festzustellen, wann künstliche Intelligenz menschlichem Denken ebenbürtig geworden ist. Bekannt geworden ist der Test vor allem in einer Variante aus dem Film "Blade Runner", mit der menschenähnliche Androiden einwandfrei erkannt werden sollten.

Wie im Film geht es auch im Spiel um die Interaktion von Computerdenken und menschlichen Ideen, um das Verhältnis von Gefühlen zu klarem Denken und nicht zuletzt um den Begriff von individueller Freiheit.

Ava Turing muss beweisen, dass menschliche Intuition und Denken einem Computer überlegen sind. Schließlich wird bald klar, dass Tom eine sehr eigene Agenda hat. Er braucht Ava, um durch komplexe, raumfüllende Puzzle zu navigieren. Sie muss Rätsel lösen, die ihr Team ihr in den Räumen gestellt hat. Das ist nämlich nicht verloren gegangen, sondern hat sich hinter komplexen Turing-Test-Anlagen verschanzt.

Bulkhead Wo geht es hier weiter? Rätsel aus "The Turing Test"

Nur Menschen können die Rätsel lösen, weil diese immer wieder einer sehr eigenen Logik folgen oder besser noch: unkonventionell ausgetrickst werden können.

Energieströme umlenken, Magnete abschalten

Ausgerüstet ist Ava mit einer Art Gewehr, das nur dazu dient, Energiebälle aus Anschlüssen zu ziehen und in andere zu schießen. So bedient sie Rampen, Lichtbrücken oder Türen. Immer wieder müssen Energieströme in den Räumen umgelenkt und Magnete angeschaltet werden. Langsam tastet man sich an Lösungen heran, um endlich durch den nächsten Ausgang zu kommen.

Im Laufe des Spiels werden die Aufgaben vielfältiger, die Rätsel komplexer. Neue Elemente werden eingeführt, ohne dass sie das Spielprinzip auf den Kopf stellen. Selbst eine im späteren Verlauf des Spiels eingebaute Storywendung wird gut in die Rätsel integriert. Unterhaltungen zwischen Tom und Ava passen sich in die Herausforderungen ein, werden ein natürlicher Bestandteil des Spiels.

Spielt man das Spiel schließlich durch, fällt einem das große Paradox in "The Turing Test" umso mehr auf: Schließlich hat man gebannt einer Unterhaltung zwischen Mensch und Maschine zugehört, während man die Rätsel gelöst hat. Dabei ist die Rolle der Maschine natürlich von einem Menschen geschrieben worden, man selbst war aber irgendwie überzeugt davon, einer Maschine zu lauschen.

"The Turing Test" von Bulkhead, nur englische Sprache, Download für Xbox One und PC, ca. 20 Euro; http://www.theturingtestgame.com