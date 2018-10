Softwarepreis Tommi Das spielen Kinder dieses Jahr am liebsten

"Das Spiel hat uns sehr zum Lachen gebracht": Das sagt die Kinderjury über "Super Mario Odyssey" für Nintendos Switch, das am Freitag in Frankfurt am Main als bestes Konsolenspiel für Kinder 2018 ausgezeichnet wurde.

Auf der Buchmesse wurde der Kindersoftwarepreis Tommi vergeben - er hat die Besonderheit, dass Kinder das letzte Wort darüber haben, welche Spiele, Apps und elektronische Spielzeuge eine Prämierung verdienen.

3568 Kinder waren dieses Jahr involviert, in 20 deutschen Bibliotheken hatten sie 40 von einer Fachjury nominierte Produkte getestet. Als Tester gesucht worden waren Kinder zwischen sechs und 13 Jahren, die "sich gut mit Computerspielen auskennen".

Neben "Super Mario Odyssey" hinterließ bei der Kinderjury vor allem das Strategiespiel "Moai 6 - Unerwartete Gäste" der Firma S.A.D. Eindruck, das in der Kategorie PC-Spiele gewann. "Viele Aufbau- und Entwicklungsspiele sind extrem komplex und erfordern eine lange Einarbeitung", schrieb die Fachjury dazu. "Dabei will man manchmal einfach nur gemütlich bauen und den putzigen Wesen beim Wimmeln zuschauen. Hier kann man das."

In der Kategorie elektronisches Spielzeug Apps setzte sich das "Robo Chamäleon" von Silverlit durch, das sich fernsteuern lässt. Bei den Apps lag letztlich das Kinder-Fußballspiel "Fiete Soccer" von Ahoiii vorn: "'Fiete Soccer' ist Fußball spielen mit den Fingern und dabei nicht kompliziert, sondern einfach und verständlich", urteilte die Kinderjury.

Ein Sonderpreis "Kindergarten und Vorschule" ging dieses Jahr an die iOS- und Windows-App "Lazuli", die sich um einen kleinen blauen Hund dreht. Eine Übersicht aller für 2018 nominierten Produkte findet sich hier.

In der Fachjury des Tommi saß unter anderem Carsten Görig, der auch für SPIEGEL ONLINE Videospiele testet. Hinter dem Preis stecken der Freiburger Family Media Verlag und das Büro für Kindermedien Feibel.de in Berlin.