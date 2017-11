Weinen beim Videospielen "Das Spiel hat mich besiegt"

Matthias Kreienbrink, 32, Autor dieses Artikels über What Remains of Edith Finch (PS4, PC, Xbox One), Giant Sparrow



"Ich weine eigentlich nicht beim Videospielen. Ebenso bei Büchern und Filmen – vielleicht analysiere ich zu sehr. Dieses Spiel jedoch hat es geschafft. Ich lief durch ein verlassenes Elternhaus, erlebte die Enden von lieben Verwandten. Jeden einzelnen Tod spielte ich in kurzen, teils fantastischen Episoden nach.



Ich verwandelte mich in ein See-Ungeheuer, in einen Papierdrachen oder einen depressiven Teenager. Das fand ich wunderbar, das Spiel inszenierte sich so interessant wie kaum eines zuvor. Am Ende war ich dann plötzlich ein Fötus, der gerade geboren wird. Das Spiel endet also mit dem Anfang des menschlichen Lebens. War es Trauer, war es Glück? In diesem Augenblick lief mir ein dicker Schauer über den Rücken. Für einen Moment war alles Analytische weg und dafür die Tränen da."