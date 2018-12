SPON-Games-Experten empfehlen Die 24 besten Videospiele 2018

Return of the Obra Dinn



Fünf Jahre war das Schiff Obra Dinn verschollen, dann taucht es plötzlich wieder auf - die gesamte Besatzung ist verstorben. Es ist nun am Spieler, herauszufinden, was passiert ist. Ein wenig wie im Brettspiel "Cluedo" gilt es, Täter und Opfer zu finden, Passagiere zu identifizieren und herauszufinden, wer auf welche Weise umgebracht wurde.



"Return of the Obra Dinn" ist ein wahnsinnig einfallsreiches Detektivspiel. Die Inszenierung - von der monochromen Pünktchen-Optik bis zur opulenten musikalischen Untermalung - animiert dazu, Stunden mit Knobeln und Kombinieren zu verbringen.



Das sollte man noch vorher wissen: Das meiste Zeit in "Return of the Obra Dinn" verbringt man in einem Buch, in dem das bisher Erlebte niedergeschrieben wurde. Man muss also bereit sein, viel zu lesen und eigenständig zu kombinieren.



"Return of the Obra Dinn", für PC, circa 18 Euro. Einen ausführlichen Test finden Sie hier .