Fünf Gaming-Trends Wie wir in Zukunft spielen

Große Erfolge als "Games as a Service" feiern Multiplayer-Spiele wie "Dota 2" oder "League of Legends". Sie sind kostenlos - was den Einstieg unkompliziert macht -, setzen aber auf freiwillige Mikrotransaktionen. Dem Spieler wird also nicht einmal ein großer Betrag abverlangt, dafür wird er immer wieder angeregt, ein wenig Geld auszugeben. Wenn ein Spieler dann tatsächlich mehrere Monate oder Jahre aktiv spielt und zahlt, lässt sich so mehr Geld verdienen als mit dem klassischen Einmalverkauf.