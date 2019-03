Männerbilder in Videospielen Macho trifft Lehrling

Ein Macho, so heißt es, glaubt, dass er seine Männlichkeit - was auch immer er persönlich darunter versteht - stets unter Beweis stellen muss. Solche Begriffsdefinitionen lassen erahnen, warum dieser Männertyp in Videospielen so präsent ist. Denn sie passen zu dem, was Gamer in traditionellen Spielewelten meistens machen: sich und vor allem ihre Macht unter Beweis stellen.

Kaum ein Spielegenre kommt ohne diesen Trieb aus: In vielen Games geht es ums Sich-Messen, um Dominanz. Teils sind Spiele im Kern vor allem ein Wettbewerb, bei dem am Ende nur einer übrig bleibt und gewinnen kann. Das Medium Videospiel war so über viele Jahre hinweg ein Sammelplatz recht einfältiger Männerbilder, die intellektuell wirklich nicht herausfordernd waren.

Doch Videospiel-Geschichten werden diverser, genauso wie das Publikum, das sie spielt (mehr zum Thema Games und Vielfalt lesen Sie hier). Da führt nicht nur dazu, dass man als Gamer heute öfter als früher in die Rolle starker Frauen schlüpft. Auch männliche Spielfiguren haben mittlerweile mehr Tiefe. Aus einer tonangebenden Männlichkeit schälen sich langsam die Nuancen, die Zwischentöne heraus.

In unsere Fotostrecke stellen wir acht Männertypen vor, die sich in vielen Spielen finden - vom hypermaskulinen bis zum queeren Mann.

Männertypen in Videospielen Der klassische Held

Nathan Drake aus "Uncharted 4"



Würde man alle Videospiel-Helden zu einer Figur zusammengießen, heraus käme wohl so ein Mann: weiß, heterosexuell, muskulös, Retter der Welt oder zumindest der Frau. Nathan Drake aus der "Uncharted"-Reihe bedient dieses Muster ziemlich gut. Auch im tödlichsten Gefecht hat er einen smarten Spruch auf den Lippen. Verletzungen steckt er schnell weg, beeinträchtigt wird sein makelloser Körper kaum. Und auch wenn er in "Uncharted 4" durchaus komplexer wurde - besonders in den Dialogen mit seiner Frau Elena Fisher -, steckt Nathan Drake es noch immer gut weg, im Laufe seines Abenteuers ein paar Hundert Menschen zu töten.



Langsam jedoch wandelt sich das Bild des klassischen Videospielhelden: Der moderne Held ist weiter tough, aber man kann nachempfinden, was in ihm vorgeht. Der hypermaskuline Mann

Duke Nukem aus "Duke Nukem Forever"



Oberarme so dick wie Baumstämme, einen Brustumfang wie eine Litfaßsäule, ein Gesicht ohne Emotion: Der hypermaskuline Mann ist eine Machtfantasie. Er soll männlichen Spielern als aufgeblasene Identifikationsfläche dienen und dominiert die Spielwelt (und oft auch Frauen) durch Waffengewalt und einen Körper, der unverletzbar scheint. Zeigen diese Figuren ihre entblößte Brust, dann nicht als Mittel der Sexualisierung, sondern als fleischgewordene Machtdemonstration.



Duke Nukem aus der gleichnamigen Reihe ist ein Repräsentant dieses Typus. Chris Redfield aus der "Resident Evil"-Reihe fällt ebenfalls in diese Kategorie - besonders dann, wenn er einen Felsbrocken boxt, bis dieser ins Rollen gerät. Und dann gibt es noch Kratos. Der jedoch wechselte mit dem neuesten "God of War" die Kategorie... Der Vater

Kratos aus "God of War"



Der Vater kann als Unterkategorie des klassischen Helden gesehen werden. Dieser wird besonders dann bemüht, wenn auch mit einer männlichen Hauptfigur eine emotionale und komplexe Geschichte erzählt werden soll. Erst durch die Tochter oder den Sohn als Bezugsperson entsteht eine Erzählstruktur, die auch die vermeintliche Männlichkeit ein wenig dekonstruiert.



Kratos etwa ist im neuesten Teil von "God of War" kein viriler Mann mehr mit unverwüstlicher Kraft und dem Drang, jede Frau zu erobern. Er wird, durch das Verhalten zu seinem Sohn und die Fragen, die dieser stellt, zu einem vielschichtigen Mann. "Wieso bist du so?" dürfte eine der stärksten Fragen sein, die man einem Mann in einem Videospiel stellen kann. Das Kind im Spiel hilft so, Gewissheiten infrage zu stellen. Die queere Ausnahme

Iron Bull aus "Dragon Age: Inquisition"



Queer ist ein Begriff für Sexualitäten und Identitäten außerhalb heterosexueller Strukturen. Früher jedoch war queer ein abwertender Begriff für seltsame Menschen. Beide Definitionen passen zu diesem Typ Spielfigur. Denn in Spielen gibt es sowohl queere Figuren (die meist als homosexuell beschrieben werden), als auch seltsame Männer. Sie benehmen sich auffallend anders - oftmals handelt es sich um zwielichtige, subversive Charaktere. In "Devil May Cry 5" ist das der Charakter V, in "Dragon Age: Inquisition" der Charakter Iron Bull.



Schwule oder bisexuelle Männer findet man in Videospielen sehr selten - womöglich aus der Sorge der Entwickler, das männliche, überwiegend heterosexuelle Publikum abzuschrecken. Auch queere Figuren sind oft Nebencharaktere, im Mittelpunkt stehen sie selten. Der Mann im Vergleich

Toad aus "Captain Toad: Treasure Tracker"



Toads männliche Eigenschaften können viele Menschen wohl nur schwer beschreiben. Leichter wird es im Vergleich zu Toadette, die Nintendo 2003 in dem Spiel "Mario Kart: Double Dash!!" auftreten ließ. Mit Zöpfen und komplett in Rosa wurde sie als weibliches Gegenstück zu Toad inszeniert - wobei Nintendo sich zum Geschlecht von Toad nicht eindeutig äußert.



Solche optisch und vom Auftreten her eigentlich geschlechtslose Figuren gibt es in Videospielen einige: Man denke zum Beispiel noch an Bomberman oder Pac-Man. Ein wenig wie das generische Maskulinum unserer Grammatik stehen diese Figuren dafür, dass der Standard, das Neutrale, männlich ist. Der weibliche Gegenpart braucht dann Schleifen, Röcke oder Farben, die als weiblich wahrgenommen werden. Und es zeigt, wie sehr wir in diesen Geschlechterrollen denken, wenn wir selbst einem gelben Kreis mit Mund ein Geschlecht geben müssen. Die Parodie

Nero aus "Devil May Cry 5"



Bei diesem Männertyp handelt es sich um eine Karikatur dessen, was einen Mann ausmacht. Der Hang zur Gewalt wird stark überzeichnet dargestellt, dazu wird der chauvinistische Umgang mit Frauen unterstrichen oder auch die Aversion zu Emotionen und Empathie deutlich gemacht. In die Kategorie "Parodie" fallen viele Charaktere, die die Welten von "Grand Theft Auto" bevölkern oder aber auch Dante oder Nero aus der "Devil May Cry"-Reihe.



Ein Problem vieler Parodie-Figuren ist es, dass sich Games-Entwickler bei ihnen oft auf das einfache Wiedergeben von Stereotypen beschränken, ohne jede Brechung. Das führt dazu, dass die Grenzen zum hypermaskulinen Mann mitunter fließend sind. Der Lehrling

Sora aus "Kingdom Hearts 3"



Der Lehrling stolpert in ein Spiel. Er ist nicht wie gemacht für ein Abenteuer, seine Fähigkeiten dafür baut er erst auf. Er formt sich durch das, was er erlebt. Somit ist der Lehrling für Spieler wohl die naheliegendste Identifikationsmöglichkeit.



Ein Beispiel für einen Lehrling ist etwa Sora aus der "Kingdom Hearts"-Reihe, der in jedem Spiel wieder am Anfang seiner körperlichen und spirituellen Reise steht und mit dem Spieler lernt. Aber auch jemand wie Ethan aus "Resident Evil 7" kann als Lehrling gesehen werden: Nichtswissend gerät er in einen unsäglichen Horror, in dem er äußerst verletzbar ist. Erst im Laufe der Geschichte kann er sich den Umständen anpassen. Auch in anderen Männertypen aus Games ist der Lehrling zu finden, doch selten wird gerade diese Eigenschaft unterstrichen. Der Tollpatsch

Larry aus "Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry"



Dieser Männertyp ist weit entfernt vom klassischen Helden. Er soll oftmals auch keine Identifikationsfigur für den Spieler sein. Er ist vielmehr die Möglichkeit, die Bedrohlichkeit von männlichen Figuren zumindest vordergründig zu brechen.



Während der klassische Held einen wohldefinierten Körper hat, sucht man beim Tollpatsch die Muskeln vergeblich. Er besteht aus scheinbar elastischen und schlaksigen Armen und Beinen, die er kaum in Einklang bringen kann. Dennoch handelt es sich bei diesen Männern oftmals um begehrenswerte Figuren. Das zeigt sich etwa an Larry aus der "Leisure Suit Larry"-Serie oder an den Protagonisten vieler japanischer Rollenspiele.

