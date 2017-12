Verschneite Videospiele So haben Sie doch noch weiße Weihnachten

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds



"Horizon Zero Dawn" ist bereits ein großes Spiel mit abwechslungsreichen Arealen. Das Add-On "The Frozen Wilds" erweitert die Welt um eine Winterlandschaft. Heldin Aloy muss sich dort neuen Maschinengegnern stellen und der Spieler darf sich auf weitere Kapitel der Geschichte freuen.



"Horizon Zero Dawn" spielt tausend Jahre in der Zukunft. Trotzdem leben die Menschen wie in der Urzeit in Stämmen zusammen und gehen auf die Jagd. Dabei haben sie es auf hoch entwickelte Maschinen, die wie Dinosaurier aussehen, abgesehen.



("Horizon Zero Dawn" gibt es für die Playstation 4)