Tipps für Weihnachten Die zehn besten Brettspiele für die Feiertage

4 - "Oben und Unten": Ein Spiel, zwei Welten

"Oben und Unten" besteht aus zwei Welten. Eine irdische ist für alle sichtbar, in ihr entsteht ein klassisches Brettspieldorf. Spannender ist die unterirdische Welt, in der wie in einem Rollenspiel mit Würfeln gekämpft und Fantastisches entdeckt wird. Hier gründen die Spieler ein Dorf in einer Höhlenlandschaft. Unter der Erde bestimmen Risikofreude, Würfelglück und ein dickes "Buch der Begegnungen", was geschieht.

Eine solche Mischung aus traditionellem Aufbauspiel und familienfreundlichem und schnellem "Rollenspiel light" hat es noch nicht gegeben, eine Partie dauert kaum über eine Stunde.