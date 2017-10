Amerika ist überrannt worden vom Dritten Reich. Es ist voller zerbombter Städte und Landstriche, in denen die Nazis alles bestimmen und Mitläufer von einfachen Bürgern bis zum Ku-Klux-Klan versuchen, den Machthabern zu gefallen. Zeit also für einen Superhelden, der versucht, das Regime - wie die Nazis in der deutschen Version des Spiels genannt werden - rauszuschmeißen. Zeit für B.J. Blaskowicz oder auch Terror Billy, wie er von seinen Gegnern ehrfürchtig genannt wird.

"Wolfenstein II: The New Colossus" ist der neueste Teil einer Serie, die es seit 1981 gibt und die mit dem 1992 erschienenen "Wolfenstein 3D" einen der Überväter der Ego-Shooter hervorgebracht hat. Im Kern geht es in den Spielen immer um eines: Dauer-Protagonist B.J. Blazkowicz schießt sich durch Horden von Nazis, um zum Schluss einen, wenn nicht sogar den Führer zu erledigen.

In Deutschland sieht das Spiel stets ein klein wenig anders aus als im Rest der Welt: Hier dürfen die "Wolfenstein"-Nazis keine Nazis sein und auch keine Hakenkreuze tragen, was aber vor allem strafrechtliche Hintergründe hat und mit dem unklaren Status von Spielen als Kulturgut zusammenhängt.

Kampf gegen das "Regime"

Doch obwohl die Gegner hierzulande zum "Regime" gehören: Es ist klar, worum es geht. Nazis waren für die früheren Entwickler von "Wolfenstein"-Spielen immer die Super-Bösen. Cartoon-Fieslinge, die Namen wie Totenkopf tragen und Panzerhunde an der Leine haben. Und so war "Wolfenstein" auch immer ein B-Movie-Splatterspiel, das man nicht sonderlich ernst nehmen konnte. Brutal, derbe und immer wieder herrlich beknackt.

Politisch war die Serie nie - das hat sich geändert, seitdem sie das Studio gewechselt hat. Und seitdem es gerade unter amerikanischen Gamern immer mehr gibt, die sich als Nazis hervortun oder zumindest große Sympathien für die Alt-Right-Bewegung haben.

Das vom schwedischen Studio Machine Games entwickelte "Wolfenstein: The New Order" von 2014 hat die Serie revitalisiert. Vor allem weil es die Entwickler geschafft haben, spielerische Retro-Nostalgie und Gegenwart zu einem herausfordernden Ego-Shooter zu vereinen und die überspitzte Gewalt samt Splatter-Effekten in die Neuzeit zu übersetzen. Nachdem sie Gameplay und Grafik aufpoliert haben, setzen die Schweden bei "The New Colossus" auch inhaltlich neue Akzente.

Da weiter, wo der Vorgänger aufhörte

"The New Colossus" setzt da ein, wo "The New Order" aufgehört hat: beim vermeintlichen Tod von B.J. Blazkowicz, dem ewigen Protagonisten der Serie. Natürlich ist er nicht tot, er ist nur ziemlich kaputt. Seine Beine funktionieren nicht mehr, die Eingeweide werden in einer etwas unerfreulichen Szene herausgeschnitten. Und deshalb steht er die ersten Gefechte im Rollstuhl durch, bis er es schafft, sich einen mechanischen Anzug zu besorgen, der ihn stützt.

Woraufhin alles wieder so ist wie früher. Fast zumindest. Während man nämlich an sich herunterschaut, sieht man keine richtigen Füße, sondern Metallprothesen, und auch das Anfangsbild von zwei schlaffen Beinen im Rollstuhl wird im Kopf bleiben, dazwischen phallisch die Schrotflinte liegend.

Blazkowicz ist nicht mehr der strahlende Held der früheren Spiele, der amerikanische blonde Über-Arier, der Nazis plattmacht. Er ist eine gebrochene Gestalt, die immer wieder um ein Ende für sich fleht. Und nebenbei doch wieder Horden von Nazis erledigt.

Unterstützt wird er von einer Crew, die aus Nazi-Opfern besteht: Juden, Schwarze, Polen, geistig Behinderte, dazu gesellt sich bald noch die dickliche Tochter einer Nazi-Generalin. Sie fahren mit einem U-Boot namens "Hammerfaust" nach Nordamerika, um die USA von der Nazi-Besatzung zu befreien.

Irrsinn überall

Die kurze Zusammenfassung macht klar, dass "Wolfenstein" keine sonderlich tiefschürfende Story bekommen hat. Doch was in all dem Irrsinn des durch New York, Texas, New Orleans und dem Weltraum taumelnden Spiels immer wieder auffällt: Allein die Darstellung des Widerstands ist ein wunderbarer Kommentar auf die Menschlichkeit. Die angepassten Bewohner der besetzten Gegenden hingegen sind Mitläufer eines Regimes, das sich dem Rassenhass und der Vernichtung alles minderwertigen Lebens verschrieben hat.

"Wolfenstein II: The New Colossus" schießt nicht nur mit Waffen auf Nazis, sondern provoziert mit Menschlichkeit. Schon der Untertitel des Spiels verweist auf das an der Freiheitsstatue angebrachte Gedicht von Emma Lazarus. Es ruft die unterdrückten, die gequälten Massen nach Amerika. Eine Grundfeste des amerikanischen Traums, der in Washington und den Schlachtfeldern des Internets von den Neurechten gerade zertrümmert wird. Bei "Wolfenstein II" ist man schon einen Schritt weiter: Da ist das Erste, was man von New York sieht, die ins Meer gestoßene Freiheitsstatue.

Vielleicht muss das einfach mal wieder so deutlich gemacht werden wie hier. Vielleicht muss es die Schienbeintritte Richtung einer Alt-Right-Bewegung, Richtung Neonazis einfach geben. Dass die Provokationen angekommen sind, merkt man deutlich. Es einen gibt großen Aufschrei unter neurechten Gruppen in den USA, die sich gegen "Wolfenstein II" wehren, weil sie ihre hehre Bewegung durch den Kakao gezogen sehen. Ziel erreicht - und das mit einem guten Ego-Shooter.

"Wolfenstein II: The New Colossus" von Bethesda, für Playstation 4, Xbox One und PC, ca. 60 Euro; USK: Ab 18 Jahren