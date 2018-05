Für Xbox One und Windows 10 Microsoft stellt Controller für Gamer mit Behinderung vor

Microsoft bietet Menschen mit Behinderung eine neue Option, wie sie Videospiele spielen können. Das Unternehmen hat dafür einen neuen Game-Controller vorgestellt. Er heißt Xbox Adaptive Controller.

Das optisch Auffälligste an ihm sind zwei Tasten, die so groß sind, dass sie sich nicht nur per Hand, sondern auch per Fuß oder mit dem Kopf bedienen lassen - und das auch mit geringem Druck. Außerdem bietet der Controller ein Steuerkreuz. Aktivieren lässt er sich klassisch per Xbox-Taste.

"Es ist eine große Herausforderung, einen Controller für Spieler mit eingeschränkter Mobilität zu entwickeln", schreibt Microsoft in einer Pressemitteilung. "Die heute existierenden Lösungen sind häufig teuer, schwer zu finden oder erfordern erhebliches technisches Geschick."

Der Adaptive Controller, der sich an der Xbox One und unter Windows 10 nutzen lässt, soll diese Problem nun zumindest entschärfen. Entwickelt worden ist er Microsoft zufolge in Zusammenarbeit mit Organisationen wie der AbleGamers Charity, die sich seit vielen Jahren für Gamer mit Behinderung engagiert.

Die Buttons klingen anders

Microsoft betont, dass der Controller vor allem eine "Schnittstelle für unterschiedliche Hardwarelösungen" ist. Er lässt sich demnach mit verschiedenen, bereits auf dem Markt erhältlichen Steuerhilfen wie Einhandcontrollern-Joysticks und Fußpedale verbinden. Gamer mit Behinderung können so ihr Set-up zur Spielesteuerung besser auf ihre persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen. Der Controller selbst kann beim Spielen zum Beispiel auf den Schoß oder auf einen Tisch gelegt werden.

Microsoft Gamer beim Ausprobieren

Das Tech-Magazin "Golem", dem der Controller auf einem Microsoft-Event vorgeführt wurde, schreibt, der Xbox Adaptive Controller biete allein 19 3,5-mm-Klinkenbuchsen. Ebenso lasse sich Zusatzhardware per USB anschließen. Außerdem fiel "Golem" zum Beispiel auf, dass die beiden großen Buttons unterschiedlich klingen, was sehbeeinträchtigten und blinden Menschen helfen könnte: "Spieler müssen nicht hinschauen, um herauszufinden, welchen Knopf sie gerade gedrückt haben."

Vertrieben wird der neue Controller vorerst exklusiv über den Microsoft Store. Dort soll er "später in diesem Jahr" für rund 90 Euro angeboten werden.