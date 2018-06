Klarstellung von Microsoft Keine virtuelle Realität auf der Xbox

"Keep Talking and Nobody Explodes"



"Die Idee von 'Keep Talking and Nobody Explodes' finde ich genial: Ein Spieler trägt die VR-Brille, während sich ein oder mehrere Mitspieler über eine ausgedruckte Anleitung beugen und ihm erklären, wie er eine Bombe zu entschärfen hat, die er vor sich sieht. Selten war ein Videospiel geselliger - und selten habe ich mich beim Spielen mehr amüsiert.



Das Mitmachen erfordert minimale Eingewöhnungszeit, was das Rekrutieren neuer Mitspieler vereinfacht. Tatsächlich ist es von Vorteil, wenn entweder der Bombenentschärfer oder die Leser der Anleitung wenig Spielerfahrung haben, denn gerade so entstehen spannende Missverständnisse.



Bei der Weihnachtsfeier des SPIEGEL-Tech-Lab hatte ich 'Keep Talking and Nobody Explodes' eigentlich als Nebenattraktion aufgestellt. Schnell war es aber Mittelpunkt der Veranstaltung. Dass ich seitdem ein 'Bombenentschärfungshandbuch' im Büro liegen habe, hat Gott sei Dank noch niemand bemerkt." (Kai Hagelstein)



"Keep Talking and Nobody Explodes", für Rift, Vive, PSVR und einige Mobil-Headsets, ca. 15 Euro