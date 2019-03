Neue Brettspiele für alle Altersgruppen Nacktmulle im Weltall

1. Space Escape



Endlich kommt mal wieder ein Spiel mit wirklich originellem Thema daher: Friedlich vor sich hinarbeitende Nacktmulle werden auf ihrer Weltraumstation von Schlangen angegriffen und müssen sich jetzt zu einem Raumschiff retten. Auf dem Weg dorthin sollen sie noch einiges Equipment einsammeln. Gewonnen wird gemeinsam und nur, wenn alle Nacktmulle mit sämtlicher Ausrüstung in Sicherheit sind.



Hinter dem kooperativen Spiel steckt Matt Leacock, der in diesem Genre schon Schwergewichte wie "Pandemie" und "Pandemic Legacy" entwickelt hat. Der Clou an "Space Escape" ist, dass die Raumstation sehr stark an das "Leiterspiel" aus dem 19. Jahrhundert erinnert. Allerdings kann man bei "Space Escape" basierend auf einer Bewegungskarte immer selbst entscheiden, wohin man die Nacktmulle und Schlangen zieht. Das Spiel ist ein sehr gelungenes Crossover aus "Leiterspiel", "Pandemie" und Horrorfilmen wie "Snakes on a Plane" und "Alien" - und das sogar in kindgerechter Form.