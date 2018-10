Neuer 5G-Standard Gigabit-Netze für alle viele

DIW Berlin/ F. Schuh Prof. Dr. Tomaso Duso lehrt an der TU Berlin und leitet die Abteilung Unternehmen und Märkte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Er forscht unter anderem zu den wettbewerbsrechtlichen und regulatorischen Aspekten der Digitalisierung.

In der besten aller möglichen Welten wird es in Deutschland im Jahr 2022 schnelles Internet für alle geben, überall, ohne Funklöcher beim mobilen Surfen. Der kommende 5G-Mobilfunkstandard soll auch den tiefsten Schwarzwald und die höchste Alm erreichen. Dies ist die Welt, die die Politik sich momentan offenbar wünscht. Und zu Recht, denn dies wäre eine tolle Welt. Nur wird sie eine Wunschvorstellung bleiben.

Die nüchterne Aussage von Kanzleramtsminister Helge Braun, der flächendeckende Ausbau sei "unfassbar teuer", ist leider realistisch. Es sollte daher pragmatisch geschaut werden, was man wann tun kann, um den Ausbau von Gigabit-fähigen Netzen so schnell und so weitläufig wie möglich voranzutreiben. Denn der Breitbandausbau ist zweifelsohne außerordentlich wichtig für die Zukunft des Landes.

Man muss Prioritäten setzen. Das hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) nun getan und Pläne für die Vergaberegeln der 5G-Mobilfunkfrequenzen angekündigt. Damit sollen bis 2022 mindestens 98 Prozent aller Haushalte mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgt werden. Darüber hinaus sollen Autobahnen und Bundesstraßen mit echtem 5G versorgt sein. Das ist wichtig, weil diese die beste Technologie für das automatisierte Fahren ist.

Die Funklöcher bleiben laut Plan vorerst bestehen

Um der deutschen Rechtsgrundlage gerecht zu werden, wurde von einer Zugangsverpflichtung - bei der die großen Akteure verpflichtet werden, Dienstanbietern ihre Netze zur Verfügung zu stellen - abgesehen. Stattdessen sollen alle Anbieter diskriminierungsfrei über Roaming und Infrastruktur-Sharing, also das Teilen der Netzinfrastruktur, verhandeln können, wobei die Bundesnetzagentur als Schiedsrichter fungiert. Das soll Investitionen anregen. Wenn die Bundesnetzagentur wirklich auf das Einhalten der Versorgungsauflage achtet, kann dieser Kompromiss funktionieren.

Laut Plan würde circa 15 Prozent des Landes, wo zwei Prozent aller Haushalte leben, unversorgt bleiben, sprich die Funklöcher bleiben vorerst bestehen. Das wurde sofort kritisiert. Sicherlich ist die Nichtversorgung einiger ländlicher Gebiete beim Mobilfunk noch problematischer als bei Glasfaser. Tatsache ist aber, dass es sehr teuer ist, in diesen Gebieten zu bauen. Außerdem rechnet sich eine Duplizierung der Infrastruktur dort nicht. Daher soll dies nicht die Priorität sein.

Die BNetzA versichert, dass Frequenzen für den Ausbau in dünnbesiedelten Gebieten in einer zweiten Phase freigegeben werden. Welche Frequenzen das sind und wie sie vergeben werden, wird sicherlich Gegenstand von intensiven Verhandlungen sein. Es braucht ein gut designtes Vergabeverfahren. Es gibt nämlich unterschiedliche Modelle, um den Ausbau in gut definierten weißen Flecken kostengünstig zu realisieren.

Teure Investitionen und niedrige Preise passen nicht zusammen

So haben sich beispielsweise umgekehrte Subventionsauktionen ((bei denen nicht der Meistbietende den Zuschlag bekommt, sondern der, der die niedrigste Subventionierung benötigt) oder Auktionen mit unterschiedlichen Ausbauverpflichtungen bereits in Schweden und Dänemark bewährt.

Gleichzeitig sollten die Auktionen so gestaltet werden, dass sie auch Anreize für lokale Anbieter schaffen, Netzzugang zu gewähren. Denkbar wären Infrastruktur-Sharing-Modelle mit regional aufgeteilten Investitionen und gegenseitigen Zugangsverpflichtungen. Der Staat könnte in dieser Phase das Ziel der Einnahmemaximierung zurückstellen, um Investitionsanreize zu setzen.

So weit wie möglich sollte die Gigabit-fähige Infrastruktur der Zukunft, sei es 5G oder Glasfaser, durch private Investoren gebaut werden. Der Staat muss versuchen, die besten Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Aber einige Zielkonflikte werden bleiben.

Auch wenn es für die Politik schwer zu schlucken ist: Extrem teure, flächendeckende Investitionen - in der Höhe von Hunderten von Milliarden Euro - und extrem niedrige Preise sind schwer vereinbar. Auf den Mobilfunkmärkten muss der Wettbewerb erhalten bleiben. Um gleichzeitig Investitionssicherheit zu schaffen, scheint der Plan der BNetzA einen vernünftigen Kompromiss darzustellen. Mal sehen, wie - und vor allem wie schnell - er mit Leben gefüllt wird.