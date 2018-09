Sascha Lobos Podcast Merkels Zeitspiel gegen die Zukunft

Aus netzpolitischer Sicht war die Ära Merkel bisher "eine Zeit der Versäumnisse, der Verhinderung und des Versagens", schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne. In ihren vier Regierungen habe sie das Land kaum auf die Digitalisierung vorbereitet und stattdessen auf antidigitalen Bestandsschutz gesetzt. Deutlich geworden sei das am Beispiel des Leistungsschutzrechts für Presseverleger.

Lobo hätte sich realistischere Versprechen und dann auch deren Einhaltung gewünscht, statt immer neue Fantasiezahlen zum Breitbandausbau. Er vermisst auch Konsequenzen aus den Snowden-Enthüllungen, digitale Bildung und eine Antwort auf die sich verändernde Arbeitswelt. Im Podcast antwortet er nun auf die Kommentare seiner Leser.

