Urteil in Moskau Bekannter Blogger zu Geldstrafe verurteilt

Anton Nossik ist einer der populärsten Blogger Russlands, fast täglich meldet er sich online mit kritischen und provokanten Einwürfen zu Wort. Am Montag ist der 50-Jährige nun von einem Moskauer Gericht wegen Extremismus zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sie beträgt 500.000 Rubel, umgerechnet etwa 7100 Euro. Der Richter blieb damit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, diese hatte zwei Jahre Straflager gefordert. Nossik bleibt damit frei.

Der Richter bezeichnete Nossiks Äußerungen als Hetze, die sich gegen die territoriale Integrität Syriens richte. Nossik, der auch einen israelischen Pass besitzt und stets mit Kippa in der Öffentlichkeit auftritt, hatte vor einem Jahr einen Post über russische Bombardements in Syrien veröffentlicht. "Macht Syrien dem Erdboden gleich", forderte Nossik darin.

Er befürwortete damit die Bombardements der russischen Armee, die sich offiziell gegen Islamisten richten, aber auch immer wieder Rebellen und Zivilisten treffen. Nossik argumentierte ausführlich, dass die vielen Toten grausam seien, aber ein akzeptabler Preis für die Vernichtung des Landes, welches er mit Nazi-Deutschland verglich.

"Eine Bedrohung für Israel"

Seine Meinung wiederholte er am selben Tag in einer Sendung des oppositionellen Radiosenders Echo Moskwy. Über die Opfer sagte er unter anderem: "Sie sind Syrer. Sie sind eine Bedrohung für Israel." Seine Äußerungen wurden heftig diskutiert. Der russische Geheimdienst stufte diese als Extremismus ein.

Der Blogger wurde nach Paragraf 282 des russischen Strafrechts verurteilt. Dieser richtete sich ursprünglich gegen jede Art der Diskriminierung. In der Vergangenheit wurden vor allem Extremisten, Nationalisten und Islamisten, verurteilt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, in den vergangenen Jahren sei der Paragraf für politische Zensur insbesondere im Internet missbraucht worden.

#Nossik bleibt Haft erspart, wird zu Geldstrafe von 500.000 Rubel (etwa 7100 Euro) verurteilt pic.twitter.com/ufc8jQHgFw — Christina Hebel (@hebelowski) 3. Oktober 2016

Am Montag trat Nossik im Gericht mit der aktuellen Ausgabe der oppositionellen Zeitschrift "The New Times" auf, Titel "Gedankenverbrechen". Während seiner abschließenden Worte betonte der Blogger, dass das Urteil schon lange festgestanden hätte. Der staatsnahe Sender Rossija 24 habe bereits am 27. September berichtet, dass er schuldig sei.

Nossik, der den Prozess als Einschüchterungsversuch der Behörden wertet (lesen Sie hier mehr), kündigte nach dem Urteil an, in Berufung gehen zu wollen. "Wir gehen bis zum Ende, notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte", sagte er. "Ich werde mich weiter äußern und schreiben, was ich denke."