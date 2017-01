Beziehungen zum Silicon Valley Dänemark ernennt Botschafter für Apple und Co.

Dänemark will Vorreiter bei der Digitalisierung sein. Daher ernennt das Land als - nach eigenen Angaben - erster Staat der Welt einen Botschafter, der die Beziehungen zu Firmen wie Apple, Microsoft und Google gestalten soll. "Diese Konzerne sind eine Art neue Nationen geworden, und dazu müssen wir uns verhalten", sagte Außenminister Anders Samuelsen der Zeitung "Politiken". "Das sind Firmen, die Dänemark genauso beeinflussen wie ganze Länder."

Damit erhofft sich das Land, bei neuen technologischen Entwicklungen sowie den politischen und ethischen Fragen, die sich daraus ergeben, die Nase vorn zu haben und für Investoren attraktiver zu werden.

Dänemark bemüht sich seit Langem um Firmen des Silicon Valley, nicht ohne Erfolg. Kürzlich kündigte Facebook an, ein großes Datenzentrum in der Stadt Odense aufzubauen. Apple will in diesem Jahr eine Serverfarm in Viborg in der Region Midtjylland einweihen.

Viele Details zum Digital-Botschafter wie ein Starttermin oder die konkrete Besetzung seien noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher des Außenministeriums der Nachrichtenagentur dpa. Der Botschafter werde aber personelle Unterstützung vom Ministerium bekommen. Ein Forscher nannte die geplante Ernennung in der Zeitung "symbolisch", weil es sich zunächst auf dem Posten nur um eine Person ohne Mitarbeiter handeln solle.