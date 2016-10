Breitbandausbau 30 Prozent der Haushalte haben langsames Internet

In Deutschland verfügen inzwischen etwa 70 Prozent der Haushalte über "schnelles Internet". Dies entspreche einem Anstieg um fast ein Viertel seit 2013, zitiert die "Passauer Neue Presse" aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Als schnelles Internet werden in diesem Fall Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 Mbit je Sekunde definiert.

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sollen dem Bericht zufolge aber erheblich sein. Sachsen-Anhalt sei im bundesweiten Vergleich Schlusslicht. Dort kämen gerade einmal 43,9 Prozent der Haushalte auf mehr als 50 Mbit je Sekunde. In Mecklenburg-Vorpommern seien es 52,8 Prozent, in Brandenburg 57,2 Prozent, in Bayern 68,7 Prozent und in Baden-Württemberg 72,8 Prozent.

Die Stadtstaaten seien im Vergleich gut versorgt, heißt es: In Hamburg verfügten 94,4 Prozent der Haushalte über Anschlüsse mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mehr als 100 Mbit, in Bremen seien es 93,6 Prozent, in Berlin 90,2 Prozent.

Schnelles Internet für alle bis 2018 unwahrscheinlich

Die Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, bis 2018 alle Deutschen mit einer Mindestgeschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde ans Netz anschließen zu wollen. Davon sind die deutschen Haushalte immer noch weit entfernt.

Vor einem Jahr hatte der Bund ein Vier-Milliarden-Euro-Förderprogramm für den Breitbandausbau gestartet. 1,3 Milliarden Euro sind davon dem Bericht zufolge bislang bewilligt worden. In die Kritik geraten war das Förderprogramm auch, weil dabei nicht nur auf Glasfaser gesetzt wurde, sondern auch auf die umstrittene Vectoring-Technik.

Streit ums Vectoring

1. Was ist Vectoring?

Das sogenannte VDSL2-Vectoring ist eine Technologie, die es erlaubt, den Datendurchsatz von Kupferleitungen zu erhöhen. Man kann also ein höheres Datentempo erreichen, ohne die bestehenden Kabel beispielsweise durch Glasfaser zu ersetzen. In der Regel sollen durch Vectoring Geschwindigkeiten von mindestens 50 Megabit und bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich sein.

"Vectoring ermöglicht durch den Ausgleich von elektromagnetischen Störungen zwischen den Leitungen eine Verdoppelung der Bandbreite", erklärt die Telekom. Das Unternehmen ist der in Deutschland mächtigste Befürworter der Technologie. Im Herbst 2015 gab die Telekom ein Angebot an die Bundesnetzagentur ab: Sie wünschte sich einen Exklusivzugang zu den knapp 8000 deutschen Hauptverteilern, um dort Vectoring zu betreiben.

2. Was spricht fürs Vectoring?

Fürs Vectoring spricht, dass man dabei im Grunde bestehende Infrastruktur upgradet: Mehr aus den bestehenden Kabeln herauszuholen, ist einfacher und weniger aufwendig, als neue Kabel zu verlegen. Langfristig will die Telekom per "Super Vectoring" auch höhere Vectoring-Geschwindigkeiten als bislang anbieten können.

Die Telekom rechtfertigt ihre Vectoring-Vorstöße unter anderem damit, dass ein flächendeckender FTTH-Ausbau, wie er oft gefordert wird, schwer zu finanzieren sei. FTTH steht für "Fibre to the Home", also für Glasfaserkabel, die bis direkt in die Wohnung des Kunden führen.

3. Was wird am Vectoring kritisiert?

Kritiker glauben, dass die Vectoring-Technologie nicht wirklich zukunftsträchtig sei und dass ihr Einsatz den Glasfaser-Ausbau verzögere. Geschwindigkeiten wie die beim Vectoring sind in manchen Städten schon jetzt zu haben, mit Glasfaserkabeln sind mancherorts bis zu 200 Megabit pro Sekunde möglich. Umgekehrt gibt es aber auch viele Bereiche Deutschlands, in denen es bislang gar kein schnelles Internet gibt.

Ein großer Streitpunkt ist, dass Vectoring an den Hauptverteilern prinzipiell nur von einem Anbieter durchgeführt werden kann. Das heißt: Bietet beispielsweise die Telekom an bestimmten Verteilern Vectoring, können andere Betreiber dort keine eigene Technik installieren. Konkurrenten fürchten daher einen massiven Wettbewerbsvorteil für die Telekom.