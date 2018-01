Neue Untersuchung Facebook prüft russischen Einfluss auf Brexit-Abstimmung

Auf politischen Druck aus Großbritannien hin will Facebook ausführlicher als bisher prüfen, ob das soziale Netzwerk für russische Kampagnen zur Brexit-Entscheidung genutzt wurde. Dabei solle nach weiteren Accounts gesucht werden, denen eine Verbindung zu russischen Stellen nachgewiesen werden könnte. Das erklärte der US-Konzern am Mittwoch in einem Brief an den Vorsitzenden eines Digital-Ausschusses des britischen Parlaments (PDF).

In einem ersten Schritt war nur geprüft worden, ob bekannte Facebook-Profile, die bereits als von Russland beeinflusst galten, vor dem Brexit-Referendum aktiv gewesen seien. Dabei sind laut Facebook nur "minimale" Aktivitäten mit Bezug auf die britische Abstimmung festgestellt worden. So hieß es, die sogenannte "Internet Research Agency", die mit politisierten Beiträgen zur US-Präsidentenwahl 2016 in den Mittelpunkt rückte, habe vor dem britischen Referendum im Sommer des Jahres nur knapp einen Dollar für drei Anzeigen ausgegeben.

Der britische Ausschuss für Digitales, Kultur und Medien fand Facebooks Untersuchungsergebnisse jedoch unzureichend und forderte, auch nach anderen Accounts mit möglichen Verbindungen zu Russland zu suchen.

Bitte um Hilfe vom Geheimdienst

Die jetzt beschlossene vertiefte Überprüfung sei aufwendig und werde einige Wochen dauern, da die dafür benötigten Experten ebenfalls damit beauftragt seien, aktuelle Bedrohungen gegen das Netzwerk abzuwehren, erklärte Facebook. Der genaue Zeitrahmen sei zudem abhängig davon, welche Hinweise während der Untersuchung gefunden würden. Facebook sei deshalb auch sehr daran interessiert weitere Informationen zum Thema zu bekommen, etwa vom britischen Geheimdienst.

Der Ausschuss-Vorsitzende Damian Collins erklärte, es sei bekannt, dass russische Stellen während des Brexit-Referendums Twitter-Bots betrieben hätten. Es sei wahrscheinlich, dass sie auch auf Facebook unterwegs gewesen seien.

In den USA kam Facebook nach monatelangen Untersuchungen zu dem Schluss, dass es im Vorfeld der US-Präsidentenwahl einen massiven koordinierten Versuch von russischer Seite gegeben hat, die Spannungen in der amerikanischen Gesellschaft zu verstärken und so zur Wahl von Donald Trump zum Präsidenten beizutragen.

In Frankreich und Deutschland blockierte Facebook vor den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr Zehntausende fingierte Profile. Immer wieder wurde spekuliert, genauso sei auch versucht worden, ein "Ja" zum Austritt Großbritanniens aus der EU herbeizuführen. Die russische Regierung weist alle Vorwürfe zurück.