Whistleblower Britische Medien fürchten Vorschlag für neues Spionagegesetz

Die britische Tech-Newsseite "The Register" fürchtet, die Arbeit von Journalisten könnte in Großbritannien bald schwieriger werden. Der Grund: Dem "Register" zufolge empfiehlt das Beratergremium "The Law Commission" der britischen Regierung, ihre Spionagegesetze zu verschärfen, um die "nationale Sicherheit" zu schützen.

Wie "Business Insider" schreibt, soll es demnach in Großbritannien künftig nicht mehr nur strafbar sein, wenn Regierungsmitarbeiter Geheiminformationen weitergeben. Auch wer sich solche Informationen beschafft, sie sammelt oder veröffentlicht solle dem Rat der "Law Commission" zufolge strafrechtlich verfolgt werden können.

Dabei dürfe es nach der Meinung der Kommissionsmitglieder "keine Einschränkungen geben, wer den Verstoß begeht." Laut "The Register" wären davon neben Hackern und Whistleblowern auch "gewählte Politiker, Journalisten und Nichtregierungsorganisationen" betroffen.

Damit würden Medienvertretern die gleichen Strafe blühen wie Spionen, die Landesverrat begehen. Die Nationalität spiele keine Rolle. Nicht nur britische Staatsbürger, auch ausländische Whistleblower wie Chelsea Manning und Edward Snowden wären von den vorgeschlagenen Regelungen betroffen. Das empfohlene Strafmaß wurde von zwei auf bis zu 14 Jahren Haft erhöht.

Kritik vom ehemaligen "Guardian"-Chef

Hätte es ein solches Gesetz bereits 2013 gegeben, hätte man den damaligen "Guardian"-Chefredakteur Alan Rusbridger schon deshalb verhaften können, weil er mit Geheimdokumenten hantiert hatte, die von Edward Snowden an seine Redakteure weitergegeben worden waren, vermutet das Nachrichtenportal.

Gegenüber dem "Register" kommentiert Rusbridger die Vorschläge der Kommission so: "Es ist erschreckend, dass ein so weitreichender Vorschlag für eine Gesetzesänderung ohne angemessene Beratung von Organisationen, die sich für Meinungsfreiheit einsetzen, ausgearbeitet wurde."

New Espionage Act can be used to jail journalists who "obtain" classified info. Full document here https://t.co/ueRoO4f5lb pic.twitter.com/o9cr6bIZYk — alan rusbridger (@arusbridger) 10. Februar 2017

Ihre Vorschläge hat die Kommission in einem 326-seitigen Dokument (PDF) mit dem Titel "Protection of Official Data" zusammengefasst. Mit der Veröffentlichung des Dokuments werden die darin enthaltenen Vorschläge bis zum 3. April öffentlich zur Diskussion gestellt. Im Anschluss will die Kommission das Papier auf Basis der bis dahin eingegangenen Kritikpunkte anpassen. Auf dieser Grundlage soll dann ein erster Gesetzesentwurf entstehen.