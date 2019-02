Rechtstreit um illegale Film-Uploads EuGH soll sich zu Auskunftspflichten von YouTube äußern

Die Frage, mit welchen Auskünften Videoplattformen wie YouTube bei der Verfolgung von Urheberrechtsverstößen helfen müssen, wird zum Fall für den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bittet nach einer Klage des Filmverleihers Constantin die Luxemburger Kollegen um Rat und setzte das Verfahren deshalb am Donnerstag aus.

Die für die Urheberrechtsverletzungen verantwortlichen Nutzer verbergen sich bei YouTube meist hinter Fantasienamen - und anders als in Tauschbörsen hinterlassen sie nicht sichtbar ihre IP-Adresse. Mehr über sie erfährt so nur der Betreiber.

Eine 1990 ins Urheberrechtsgesetz eingefügte Vorschrift verpflichtet Betreiber, "Namen und Anschrift" herauszugeben. Beides liegt YouTube in den Fällen, die vor dem Bundesgerichtshof gelandet waren, nach eigenen Angaben nicht vor. Der Filmverleiher Constantin wollte deshalb die E-Mail-Adressen und Telefonnummern von drei Nutzern erfahren, die 2013 und 2014 die Filme "Parker" und "Scary Movie 5" auf YouTube gestellt haben. Ebenso wollte Constantin wissen, welche IP-Adressen verwendet wurden.

Umstritten ist, ob das durch die Formulierung im Gesetz gedeckt ist. In der EU-Richtlinie 2004/48/EG (hier als PDF, es geht um Artikel 8, Absatz 2, Buchstabe a) ist von "Namen und Adressen" die Rede. Der EuGH soll nun klären, was das umfasst.

Telefonnummern für längere Uploads

In der Verhandlung im November hatten die BGH-Richter angedeutet, dass mit einer Anschrift heutzutage wohl auch die E-Mail-Adresse gemeint sein dürfte. Bei den anderen Daten schienen sie eher skeptisch.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatte in der Vorinstanz entschieden, dass YouTube nur die E-Mail-Adressen herausgeben muss, nicht aber Telefonnummern und IP-Adressen. Das Videoportal strebte vor dem BGH eine komplette Abweisung der Klage an, das Filmverwertungsunternehmen wollte umfassendere Auskünfte bekommen.

Bei YouTube müssen Nutzer zur Bestätigung ihres Kontos ihre Telefonnummer angeben. Erst nach einer solchen Bestätigung können sie Videos hochladen, die länger als 15 Minuten sind. Zur Anmeldung eines Kontos wird eine E-Mail-Adresse gebraucht.