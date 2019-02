Der Bundeskartellamt will die Sammlung von Nutzerdaten durch Facebook einschränken. das Unternehmen sei auf dem deutschen Markt für soziale Netzwerke marktbeherrschend und missbrauche diese Stellung beim Sammeln und Verwerten von Daten, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Donnerstag in Bonn. Das Kartellamt habe Facebook nun "weitreichende Beschränkungen" bei der Verarbeitung von Nutzerdaten auferlegt.

Die Entscheidung kommt nicht unerwartet. Kartellamtspräsident Andreas Mundt hatte bereits Ende 2017 sowie im Frühjahr 2018 gesagt, er sehe Anzeichen für einen Missbrauch.

Seine Behörde hatte im Jahr 2016 ein sogenanntes Verwaltungsverfahren eingeleitet. Zwei Teilfragen wollte sie klären: Ist Facebook in Deutschland als Monopolist zu betrachten? Und wie ist in diesem Zusammenhang das Sammeln von Nutzerdaten auch über die konzerneigenen Dienste Instagram und WhatsApp sowie über Schnittstellen wie den Like-Button in ganz anderen Websites und Apps zu bewerten?

Daraus ergibt sich die Frage, ob Facebook missbräuchlich handelt, indem die Firma Nutzer vor die Wahl stellt, die Datensammlung auch über Drittquellen zu akzeptieren, oder auf die Nutzung des marktbeherrschenden Dienstes zu verzichten.

Das Ziel eines solchen Verfahrens ist nach Angaben der Behörde, "möglichst bald wieder kartellrechtskonforme Zustände zu Gunsten des Wettbewerbs zu erreichen und nicht, Bußgelder zu verhängen".

Facebook verweist auf die Datenschutz-Grundverordnung

Facebook will die Entscheidung nun vor Gericht anfechten. Das Unternehmen teilte mit, es setze die EU-weit geltende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) um und habe dazu die Art und Weise überarbeitet, wie Nutzer über ihre Privatsphäre und ihre Kontrollmöglichkeiten informiert werden: "Die Entscheidung des Bundeskartellamts aber wendet das Wettbewerbsrecht in verfehlter Weise an, indem es Sonderanforderungen aufstellt, die nur für ein einziges Unternehmen gelten sollen."

Außerdem unterschätze das Kartellamt den "harten Wettbewerb" in Deutschland mit "YouTube, Snapchat, Twitter und vielen anderen". Nur weil Facebook populär sein, sei es noch nicht dominant. Facebook hat in Deutschland mehr als 30 Millionen "aktive Nutzer", etwa 23 Millionen von ihnen nutzen Facebook täglich.