Sicherheitslücken bei Software PC-Wahl Chaos Computer Club bietet Hersteller Hilfe an

Der Chaos Computer Club (CCC) hat sich laut eigener Wortwahl entschieden, kurz vor der Bundestagswahl digital Erste Hilfe zu leisten. Der Patient, der in diesem Fall - um im Bild zu bleiben - wohl Opfer und Unfall zugleich ist, ist die Software PC-Wahl, die bei der Bundestagswahl in einigen Teilen Deutschlands beim Zusammenzählen der Stimmen zum Einsatz kommen soll.

Die Software steht seit vorletztem Donnerstag öffentlich massiv in der Kritik, weil der Informatiker Martin Tschirsich und Hacker des CCC darin gravierende Sicherheitslücken entdeckt hatten. Der CCC hatte sich im Auftrag der "Zeit" mit dem Programm beschäftigt.

"Wir haben viel Bedenkliches gefunden", schrieb Thorsten Schröder, einer der beteiligten Computerexperten, am 7. September in einem Gastbeitrag für SPIEGEL ONLINE. "Es wurden grundlegende Sicherheitsregeln missachtet. Wir stießen auf schwache Passwörter, selbst ausgedachte Kryptografie und den Versuch, Sicherheit durch Geheimhaltung von Algorithmen herzustellen. Alles Themen, die man in der IT als Anfängerfehler bezeichnen könnte."

Nachhilfe per Software-Vorlage

Der Hersteller von PC-Wahl hatte versucht, die angesprochenen Probleme zu lösen, und mehrere Updates für sein Programm zur Verfügung gestellt. Nur: Laut dem CCC halfen auch insgesamt drei Behebungsversuche des Herstellers nicht, zumindest die angeblich größte Lücke der Software wirksam zu schließen.

Der CCC hat daher nun öffentlich eine "Open-Source-Spende" angekündigt. Der Club hat Beispiel-Code dafür veröffentlicht, wie sich das Einspielen manipulierter Updates bei PC-Wahl - und theoretisch auch bei anderen ähnlichen Programmen - verhindern lassen soll.

"In einem öffentlichen Software-Repository stellt der CCC eine funktionierende Möglichkeit zur digitalen Signatur von 'PC-Wahl'-Updates und Wahlergebnisdateien sowie zu deren automatischer Prüfung bereit", heißt es. Man könnte auch sagen: Der Club führt den PC-Wahl-Hersteller vor, indem er ihm vor den Augen der Öffentlichkeit erklärt, wie man das Programm längst hätte anpassen können.

Zusätzlich zu seinem Vorschlag für einen Schutzmechanismus hat der CCC einen aktualisierten technischen Bericht veröffentlicht, in dem auch neue Fehler dokumentiert wurden. "Neue Empfehlungen zur Behebung der Schwachstellen kommen darin allerdings nicht vor", heißt es dazu, "es bleiben die alten Empfehlungen, welche bisher nicht oder nur unzureichend umgesetzt wurden."

CCC-Sprecher Linus Neumann sagt, man habe festgestellt, "dass es dem Hersteller nicht nur am Willen, sondern an Kompetenz und inzwischen auch an der notwendigen Zeit fehlt, seine Probleme nachhaltig in den Griff zu bekommen". Daher spende man nun einen für PC-Wahl einfach zu übernehmenden Mechanismus für signierte Updates, "als Open-Source-Software, wie es sich für hochkritische Wahlsoftware gehören sollte".

Unklar, ob der Hersteller die Hilfe annimmt

Ob der Hersteller von PC-Wahl den Vorschlag des CCC praktisch auch annehmen wird, ist noch nicht abzusehen. SPIEGEL ONLINE hat eine entsprechende Nachfrage an die Firma geschickt.

Für das Vertrauen der Bürger in die Wahl jedenfalls wäre eine Zusammenarbeit von CCC und dem PC-Wahl wohl hilfreich. Sollte die Probleme bei PC-Wahl nämlich weiterbestehen, könnten unter Umständen die vorläufigen Wahlergebnisse durcheinander gebracht werden, es würde Verunsicherung gestreut. Die finalen amtlichen Endergebnisse der Bundestagswahl gelten hingegen als verlässlich.

Wir haben die Landeswahlleiter der 16 Bundesländer und den Bundeswahlleiter angefragt, an welchen Stellen dieser Wahlstimmen-Staffel welche Software zum Einsatz kommt. Alle Angefragten haben dem SPIEGEL ausführlich geantwortet und versucht, einen bestmöglichen Überblick zu geben.

Die untere Deutschlandkarte fasst die wichtigsten Erkenntnisse für jedes Bundesland zusammen - klicken Sie auf die Bundesländer für mehr Informationen: