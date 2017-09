Bundestagswahlkampf Wie viel Politik-Empörung brauchen wir?

Sascha Lobo: der Debatten-Podcast #6: Politiker-Tweets im Wahlkampf - Schlammschlacht ohne Schlamm Abonnieren

iTunes Spotify Deezer RSS

Alle Podcasts

Weinerlich, in Aufbruchstimmung oder am Ziel vorbei: Für Sascha Lobo ist der Wahlkampf der Parteien auf Twitter eine "Schlammschlacht ohne Schlamm". In seiner Kolumne vom Mittwoch identifizierte Lobo drei relevante Stimmungen, die den Vorwahl-Spätsommer prägen.

Seine Beobachtung: Mit wenigen Tweets lässt sich treffend fast das gesamte politische Gefüge des Landes zusammenfassen. Die künstliche Empörung der Parteien, auch auf Twitter zur Schau getragen, helfe aber vor allem einer, so Lobo: Angela Merkel.

Im Podcast antwortet Lobo seinen Kritikern aus dem Forum von SPIEGEL ONLINE und von anderen Plattformen.

Sie haben Lobos Kolumne verpasst? Hier können Sie den Text lesen:

Wie und wo kann ich den Podcast abonnieren?

Sie finden "Sascha Lobo - Der Debatten-Podcast von SPIEGEL ONLINE" in der Regel freitags auf SPIEGEL ONLINE (einfach oben auf den roten Play-Button drücken) und auf Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Sie können den Podcast aber auch auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer herunterladen. So können Sie ihn jederzeit abspielen - auch wenn Sie offline sind.

Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, sollten Sie den Podcast von Sascha Lobo abonnieren, es kostet nichts.

Falls Sie diesen Text auf einem iPhone oder iPad lesen, klicken Sie hier, um direkt in Apples Podcast-App zu gelangen. Klicken Sie auf den Abonnieren-Button, um gratis jede Woche eine neue Folge direkt auf Ihr Gerät zu bekommen.

Falls Sie ein Android-Gerät nutzen, können Sie sich eine Podcast-App wie Podcast Addict, Pocket Casts oder andere herunterladen und dort "Sascha Lobo - Der Debatten-Podcast von SPIEGEL ONLINE" zu Ihren Abos hinzufügen.