Strafanzeigen wegen Stimmzettel-Fotos Die falsche Wahl getroffen

Der Bundeswahlleiter hat gegen 42 Personen Strafanzeige wegen des Verdachts der Verletzung des Wahlgeheimnisses Strafanzeigen gestellt. Sie hatten jeweils Fotos ausgefüllter Wahlzettel auf Twitter, Facebook und Instagram veröffentlicht. In Deutschland ist das jedoch verboten. Wer seinen ausgefüllten Stimmzettel mit der Öffentlichkeit teilt, muss mit einer Strafe rechnen.

Eine Sprecherin des Bundeswahlleiters erklärt auf SPIEGEL-Anfrage, dass sich die Anzeigen auch gegen Wähler richten, die ihre Zettel zu Hause ausgefüllt haben, sprich: gegen Briefwähler.

Die Behörde habe nach der Wahl nicht gezielt nach Posts gesucht, die gegen das Wahlgeheimnis verstoßen, heißt es. "Der Bundeswahlleiter wurde auf Twitter und durch direkte Zuschriften auf die Verstöße hingewiesen", so die Sprecherin.

Wer seinen ausgefüllten Stimmzettel öffentlich macht, kann dafür ins Gefängnis gehen, heißt es im Bundeswahlgesetz. Für den Verstoß gegen das Wahlgeheimnis droht ein Freiheitsentzug von bis zu zwei Jahren. Die Sprecherin des Bundeswahlleiters sagt allerdings, dass es in mit den jetzigen Anzeigen vergleichbaren Fällen bislang keine Verurteilungen gegeben habe.

Aufnahmen in der Wahlkabine sind tabu

Am Wahltag waren auf Twitter verschiedene Fotos aus Wahlkabinen zu sehen gewesen. Ein Nutzer rief beispielsweise dazu auf, ein Foto vom eigenen Stimmzettel zu machen, um Wahlbetrug zu verhindern. Ob das ernst gemeint war, blieb sein Geheimnis.

Ein neuer Absatz im Bundeswahlgesetz verbietet seit dem 31. März konkret Fotos oder Videoaufnahmen in der Wahlkabine. So lange anschließend kein ausgefüllter Stimmzettel im Netz landet, fällt eine mögliche Strafe allerdings milde aus. Wer erwischt wird, darf seine Stimme nicht abgeben. Zerreißt der Erwischte seinen Wahlzettel, bekommt er auf Anfrage auch einen neuen.

Bisher gilt dieser Paragraf nur auf Bundesebene. "Für die Regelung sind die einzelnen Länder zuständig", teilt die Sprecherin des Bundeswahlleiters mit.

Nach den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland habe es keine Hinweise oder vergleichbare Anzeigen gegeben, heißt es derweil von den jeweiligen Landeswahlleitern. Eine Regelung, die Fotos in den Wahlkabinen untersagt, gebe es nicht. Wer seine Wahlentscheidung öffentlich macht, verstoße allerdings auch in den einzelnen Bundesländern gegen das Wahlgeheimnis.