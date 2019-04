Seit 25 Tagen in Haft Unterstützer sorgen sich um Chelsea Mannings Gesundheit

Chelsea Mannings Twitter-Profil hat sich verändert: "Incarcerated Grand Jury Resister", steht dort mittlerweile, also "Inhaftierte Grand-Jury-Widerständlerin". Seit 25 Tagen befindet sich die Whistleblowerin in der Truesdale-Haftanstalt in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia - sie hatte eine Aussage vor einer geheim tagenden Grand Jury verweigert. Manning war vorgeladen worden, um im Zusammenhang mit Militärdokumenten auszusagen, die sie 2010 an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben hatte.

Chelsea Mannings Anwaltsteam hat Widerspruch gegen ihre Inhaftierung eingelegt und ihre Freilassung beantragt. Ihre Anwälte hatten zuvor bereits gefordert, dass die Whistleblowerin aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes nur Hausarrest erhält, statt in Beugehaft zu müssen.

Auch Mannings Unterstützergruppe "Chelsea Resists" kritisiert die Haftbedingungen der Whistleblowerin: "Seit ihrer Ankunft in Truesdale am 8. März wurde Chelsea in 'administrative segregation' [Administrative Absonderung; Anmerkung der Redaktion] oder 'adseg' platziert", heißt es in einem Statement der Gruppe, "ein Terminus, der weniger brutal als Einzelhaft klingen soll." Chelsea werde "für 22 Stunden am Tag in ihrer Zelle eingeschlossen". Diese Behandlung entspreche Einzelhaftbedingungen.

** Chelsea's support committee demands that Chelsea be immediately released from "administrative segregation" (solitary confinement)



Statement: https://t.co/VqxSjujH0S pic.twitter.com/5G45ob1s2g — Chelsea E. Manning (@xychelsea) 23. März 2019

Menschenrechtsorganisationen warnen vor den physischen und psychischen Folgen, die Einzelhaft auslösen kann. In den USA kommt es häufig vor, dass Häftlinge aufgrund geringer Vergehen in Einzelhaft leben müssen - obwohl diese Maßnahme Extremfällen vorbehalten sein sollte. "Die Isolation ist derzeit zu weit verbreitet und dauert zu lange", kritisiert etwa Amnesty International.

Depressionen, Hungerstreik, Selbstmordversuche

"Es ist nicht mein erstes Rodeo", soll Chelsea Manning vor ihrer Inhaftierung zu ihrem Anwaltsteam gesagt haben. Die Whistleblowerin hieß früher Bradley Manning und war als IT-Experte für das US-Militär tätig. 2013 war sie unter anderem wegen Spionage von einem Militärgericht zu 35 Jahren Haft verurteilt worden, da sie Tausende Dokumente zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak sowie brisantes Material wie das Video "Collateral Murder" an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben hatte. Verhaftet worden war Manning bereits 2010.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hatte ihre Strafe verkürzt, sodass Manning 2017 nach knapp sieben Jahren Gefängnis freigelassen wurde. Während ihrer Inhaftierung hatte Manning mehrere Selbstmordversuche und einen Hungerstreik unternommen, sie war zeitweise auch in Einzelhaft untergebracht.

Manning kämpft seitdem mit Panikattacken und Depressionen, worüber sie auch in den sozialen Netzwerken schreibt. Ihr Unterstützerteam sorgt sich aktuell um ihren gesundheitlichen Zustand. In der ersten Woche der Haft etwa habe sie sich einen Infekt zugezogen. Und vor Kurzem soll sie der Wechsel von der Einzelhaft zu einem 45-minütigen Besuch so sehr gestresst haben, dass sie sich übergeben musste.

Manning kann prinzipiell festgehalten werden, bis sie aussagt oder bis die Grand Jury ihre Arbeit beendet hat. Dass sie aussagt, schließt Manning bisher aus. Die Whistleblowerin und ihr Anwaltsteam betonen, dass sie bereits in der Vergangenheit vor Gericht zur Übergabe der Dokumente an WikiLeaks geäußert habe - den Aussagen von damals gebe es nichts Neues hinzuzufügen.

Umstrittene Gerichte

Die amerikanischen Geschworenengerichte sind umstritten. Sie sichten unter Ausschluss von Öffentlichkeit und öffentlicher Kontrolle von der Staatsanwaltschaft vorgelegte Beweise für eine Anklage und können selbst Zeugen anhören. Auf dieser Grundlage entscheiden sie, ob eine Anklage zugelassen wird.

Ob die Gerichte, die eine Willkür des Staates ausschließen sollen, fair arbeiten, ist jedoch stark umstritten: Sie sind von Laien besetzt und gelten als nicht neutral - immer wieder wurden kontroverse Urteile gefällt.

Manning will, dass ihre Haft auch als Zeichen für andere Whistleblower verstanden wird. "Ich werde jedes rechtliche Mittel ausschöpfen", hatte sie angekündigt, bevor sie ins Gefängnis ging. "Mein Anwaltsteam wird weiterhin die Geheimhaltung dieser Vorgänge herausfordern, und ich bin vorbereitet, die Konsequenzen meiner Weigerung zu tragen."