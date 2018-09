Sascha Lobos Podcast zu Chemnitz "Wir müssen alle auf die Straße!"

Mitten in die Diskussion um die Zustände in Chemnitz hat unser Kolumnist Sascha Lobo eine Kolumne geschrieben, die pendelt zwischen Empörung und Pessimismus:

"Die Silvesternacht 2015/2016 in Köln sei eine Zäsur gewesen, sagen viele, und ich hoffe sehr, dass der Augustabend in Chemnitz auch eine Zäsur sein könnte. Wahrscheinlich ist er das nicht. Denn das Naziproblem ist ein strukturelles, gesellschaftliches und führende Vertreter der Strukturen und der Gesellschaft bewiesen, dass ihnen so gar nicht nach Zäsur ist."