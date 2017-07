Zensur im Internet Apple löscht VPN-Apps aus chinesischem App-Store

Apple hat in China offenbar alle wichtigen VPN-Apps aus dem App-Store verbannt. Betroffene Unternehmen hätten dem Nachrichtenportal "Techcrunch" zufolge eine entsprechende Nachricht von Apple bekommen - ihre App sei gelöscht worden, da der Inhalt in China illegal sei.

In China nutzen Millionen Bürger und viele Unternehmen VPN-Tunnel, um die lokale Zensur zu umgehen. Bei einer VPN-Verbindung baut ein Computer oder Handy mit spezieller Software eine verschlüsselte Verbindung zu einem Server auf, der freien Zugang zum Internet bietet. Viele Intellektuelle und Dissidenten verwenden solche Programme oder Apps, um ihre Ansichten in den sozialen Medien zu veröffentlichen.

Die Volksrepublik hatte in den vergangenen Wochen den unkontrollierten Zugang zum Internet immer weiter eingeschränkt. Im Januar hatte die Regierung eine Registrierungspflicht für App-Stores in Kraft gesetzt. Zuvor waren etwa die populäre Messenger-App WeChat und die Nachrichten-App der "New York Times" aus dem chinesischen App-Store von Apple verschwunden.

Die "Große Firewall" genannte Zensur stört VPN-Verbindungen ohnehin bereits phasenweise immer wieder massiv, worüber sich zahlreiche Internetnutzer in China beklagen. In der Volksrepublik sind nicht nur chinakritische Webseiten oder Nachrichtenportale gesperrt, sondern auch soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, YouTube und selbst Googles Suchmaschine.