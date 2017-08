Internetkontrolle in China Apple-Chef verteidigt Löschung von VPN-Apps

Tim Cook hat Apples Entscheidung verteidigt, in China mehrere Programme aus dem App Store zu nehmen, mit denen sich die strikten Internetsperren des Landes umgehen ließen. Der Grund sei eine Verschärfung der Regeln für VPN-Apps im Jahr 2015, die nun umgesetzt werde, betonte der Apple-Chef nach der Vorlage der neuesten Quartalszahlen in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

"Wir wurden von der chinesischen Regierung aufgefordert, einige dieser Anwendungen, die nicht den neuen Regelungen entsprechen, aus dem App Store zu entfernen", sagte Cook. VPN-Apps stellen in der Regel eine geschützte Verbindung ins Ausland her und können so chinesische Zensurmaßnahmen aushebeln. Kern der neuen Regeln in China ist es, dass sich die Anbieter solcher Programme eine Lizenz von den chinesischen Behörden besorgen müssen.

Tim Cook sagte nun, andere App-Anbieter hätten ähnliche Löschaufforderungen erhalten. In Apples chinesischem App Store gebe es zudem weiter "Hunderte" VPN-Anwendungen - darunter solche, die von Entwicklern außerhalb Chinas geschrieben worden seien. "Es wäre uns ganz offensichtlich lieber gewesen, die Apps nicht zu entfernen", so Cook. "Aber wie in jedem anderen Land, in dem wir Geschäfte machen, befolgen wir die Gesetze."

Mit Blick auf die Möglichkeit, dass Apple nach Regelverstößen aus China verbannt werden könnte, sagte Cook, er sei überzeugt, dass es im besten Interesse der Menschen dort sei, wenn die Firma in China aktiv bleibe. Apple stehe mit Regierungen im Austausch, "auch wenn wir anderer Meinung sind". Er sei zuversichtlich, dass die Einschränkungen, die es derzeit gibt, mit der Zeit gelockert würden.

Apple war nach der Löschung der VPN-Apps kritisiert worden, weil solche Programme unter anderem als dringend nötiges Werkzeug für Aktivisten und Menschenrechtler gelten. Apple, für das China ein wichtiger Markt ist, hatte schon Anfang des Jahres Ärger auf sich gezogen, als es auf Wunsch Pekings die Nachrichten-App der "New York Times" aus seinem Angebot in China löschte.