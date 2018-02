Chrome Filter Das hat es mit Googles Werbefilter auf sich

Mit einem weichen Werbefilter gegen harte Werbeblocker - so lässt sich sinngemäß eine neue Strategie von Google beschreiben. Damit Nutzer sich keine Adblocker herunterladen, will der Konzern besonders nervige Werbung in seinem Webbrowser Chrome künftig automatisch ausblenden.

Am Donnerstag wird der Browser um den sogenannten Chrome Filter erweitert. Diese Funktion filtert auf dem Smartphone beispielsweise Werbevideos aus, die automatisch und mit Sound starten. Insgesamt soll die neue Funktion dafür sorgen, dass zwölf Arten von Anzeigen von Websites verschwinden, darunter auch die seit Jahren unbeliebten, aber im Netz noch immer anzutreffenden Pop-ups.

Chrome ist mit einem Marktanteil von rund 56 Prozent der mit Abstand meistgenutzte Browser weltweit. Google hat im Online-Anzeigengeschäft eine mächtige Stellung: Für Unternehmen aus der Medien- und Werbebranche ist der Vorstoß des Konzerns also von großer Bedeutung.

"Kurzfristig ziehen wir daraus keinerlei Nutzen", sagt Google-Manager Michael Todd zum Chrome Filter. Sein Konzern will mit der Initiative aber langfristig seinen Teil dazu beitragen, dass Chrome-Nutzern beim Surfen möglichst wenig Werbung derart negativ auffällt, dass sie mit dem Gedanken spielen, sich einen klassischen Werbeblocker zu installieren. Denn Werbeblocker, die konsequent alle Werbung zu blocken versuchen, sind am Ende auch für Google und sein Anzeigengeschäft ein ernsthaftes Problem.

Nicht nur Google

Der neue Chrome-Werbefilter ist daher künftig standardmäßig aktiviert. Google hebt in dem Kontext hervor, dass das Unternehmen nicht allein darüber bestimme, welche Anzeigen aussortiert werden. Vielmehr folge man den Better Ad Standards, Regeln, die von der sogenannten "Coalition for Better Ads" aufgestellt wurden. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Branchenvereinigung, zu der neben Google beispielsweise auch Microsoft, die "Washington Post" und Axel Springer gehören.

Im Vergleich zu anderen Programmen ist Googles Filter vergleichsweise durchlässig. Tätig wird er nur auf Webseiten aus Nordamerika und Europa sowie auf andernorts angesiedelten Seiten, die aber hauptsächlich aus einem Land in diesen Regionen aufgerufen werden. Werbung, die nicht in einer der zwölf Kategorien der schwarzen Liste angesiedelt ist, wird ebenfalls weiter an den Nutzer ausgespielt.

Für Nutzer bedeutet Googles Vorstoß, dass viele der größeren und seriösen Websites künftig wohl nicht viel anders aussehen werden als bisher. Etliche Internetangebote wurden von der "Coalition for Better Ads" nämlich schon vor längerer Zeit mit der Idee des Chrome Filters vertraut gemacht: Sie hatten so die Chance, rechtzeitig zur Einführung der Funktion besonders nervige Werbung loszuwerden.

Automatische Prüfungen

Für Inhalteanbieter, auf deren Seiten bei automatischen Prüfungen nach Coalition-Definition eine gewisse Anzahl nerviger Anzeigen entdeckt wird, hat sich die "Coalition for Better Ads" einen Bestrafungsmechanismus überlegt: Verschwindet die problematische Werbung nicht 30 Tage nach einem entsprechenden Hinweis von der jeweiligen Seite, filtert der Chrome Filter fortan auch alle weiteren Anzeigen von der Seite aus, inklusive der Google-Anzeigen.

Darüber, ob sie problematische Werbung auf der Seite haben, informiert die "Coalition for Better Ads" Website-Betreiber mit einem Online-Tool, dem sogenannten Ad Experience Report. Nutzer können den Chrome-Filter auf Wunsch wahlweise für einzelne Seiten oder insgesamt händisch deaktivieren.

Hinweis: SPIEGEL ONLINE bietet den Großteil seines Journalismus rein werbefinanziert und für die Leser kostenlos an - deshalb bitten wir unsere Leser, keine klassischen Werbeblocker zu benutzen beziehungsweise im Zweifel in ihrem Werbeblocker eine Ausnahme für SPIEGEL ONLINE einzurichten.