"Cop Map" Polizeigewerkschaft kritisiert Polizisten-Meldeportal

"Drohende Gefahr" steht in großen Lettern auf der Seite der "Cop Map" im Netz. Gemeint ist die Polizei - Bürger können hier Streifenwagen, Polizisten und Überwachungskameras melden, die dann auf einer Karte im Internet zu sehen sind. Das Portal ruft dazu auf, Fälle von Polizeigewalt öffentlich zu machen, als Opfer oder Zeuge.

Das Projekt ist vor allem als Protest gegen das neue Polizeiaufgabengesetz in Bayern entstanden. Damit reicht eine Gefahr oder drohende Gefahr etwa für eine Überwachung oder Onlinedurchsuchung aus - in der Regel mit Richterbeschluss. Entwickelt wurde die Karte von der "Polizeiklasse München" - nach eigenen Angaben ein kollektivistisches Experimentalprojekt - und dem "Peng!-Kollektiv", das Protestaktionen initiiert und Protest-Workshops veranstaltet.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz sieht das Portal kritisch. "Polizeibeamte sind Instrumente des Rechtsstaats, Teil der Exekutive, und wenn Polizeibeamte etwas tun, was nicht rechtskonform ist, ist es die Aufgabe der Judikative, das zu überprüfen, und nicht der Bevölkerung", sagt die GdP-Landeschefin Sabrina Kunz. Sie habe Verständnis dafür, wenn jemand schlechte Erfahrungen im Umgang mit Polizeibeamten gemacht habe und sich vom Rechtsstaat im Stich gelassen fühle. Kunz hält die Website aber für ein Risiko. "Hier werden Polizeibeamte aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen an den öffentlichen Pranger gestellt."

"Alle von Überwachung bedroht"

Nina Los, Sprecherin des Projekts, kommt vom "Peng!-Kollektiv", das seit einigen Jahren verschiedene Protestformen ausprobiert. Im vergangenen Jahr verlieh die Gruppe zum Beispiel einen fiktiven Friedenspreis an einen Vertreter der Waffenindustrie. Mit dem Polizeiaufgabengesetz in Bayern sieht Los "auf einmal alle von Überwachung bedroht". "Die Idee war sozusagen, ein Tool zu schaffen, das eventuell weltweit für Menschen nützlich sein kann, die Polizeigewalt erfahren haben und sich davor schützen wollen", sagt sie.

Als Pranger sieht Los die "Cop Map" nicht. "Man meldet öffentlich sichtbare Tätigkeit im öffentlichen Raum", sagt sie. "Es gibt überhaupt keinen Pranger gegenüber Einzelpersonen."

GdP sieht ein Sicherheitsrisiko

Die GdP-Landesvorsitzende sieht aber noch eine andere Gefahr - wenn beispielsweise eine Streife nachts im Westerwald unterwegs sei und auf der virtuellen Karte gezeigt werde. "Dann ist jedem auf der Verbrecherseite klar, die restliche Fläche zu der Uhrzeit ist jetzt durch keinen Polizeibeamten abgedeckt", sagt Kunz. "Wir können es nicht gewährleisten, zu 100 Prozent in der Fläche präsent zu sein." Wer sehe, wo die Polizei präsent sei, sehe auch, wo sie es nicht sei. Das sei ein Sicherheitsrisiko für Bürgerinnen und Bürger.

Kritik an dem Internetportal gibt es vielerorts. In Berlin sprach der CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, im Oktober von einem "Hassportal", das sich weder mit Kunst noch Satire rechtfertigen lasse.

Bisher sind allerdings - ob in Berlin, Hamburg oder Kaiserslautern - vor allem Polizeiwachen und Standorte von Überwachungskameras auf der "Cop Map" zu sehen. Streifenwagen oder Personenkontrollen sind dort nicht zu finden.