Weltweite Computer-Attacke Bundeskriminalamt ermittelt zu Cyberangriff

Eine Welle von Cyberattacken macht derzeit Organisationen, Behörden und Firmen weltweit zu schaffen. In Großbritannien wurden zahlreiche Krankenhäuser lahmgelegt, in Deutschland ist die Überwachungstechnik der Deutschen Bahn betroffen. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe die strafrechtlichen Ermittlungen zu der Cyberattacke übernommen, teilte das Haus von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit.

Bei der Bahn sind nach Angaben eines Sprechers teilweise digitale Anzeigetafeln sowie Ticketautomaten an Bahnhöfen ausgefallen. Auch die Technik zur Videoüberwachung ist einem Sprecher des Bundesinnenministeriums zufolge betroffen. Institutionen, die mit dem Trojaner zu kämpfen haben, werden geben, sich beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu melden. "Die Regierungsnetze sind von dem Angriff nicht betroffen", hieß es.

Bereits am Freitagabend hatten Experten des Antiviren-Spezialisten Kaspersky Lab mehr als 45.000 Angriffe in 74 Ländern durch die Schadsoftware "WannaCry" gezählt. Diese sogenannten Erpressungstrojaner verschlüsseln Daten und verlangen dafür Lösegeld. In Deutschland ist die Bahn nach aktuellem Kenntnisstand das einzige Unternehmen, das derzeit mit einer größeren Cyberattacke zu kämpfen hat. Ob auch die Bahn von "WannaCry"-Trojanern befallen wurde, ist offen.

An mehreren deutschen Bahnhöfen fielen Reiseinformationssysteme aus, unter anderem in Halle und Leipzig. Nur der Hinweis "Bitte Aushangfahrplan beachten" war auf den blauen Tafeln zu lesen. Über Lautsprecher informierte die Bahn die Reisenden über eine "technische Störung". Auch Ticketautomaten funktionierten an mehreren Bahnhöfen nicht. Die Internetseite bahn.de sowie die "Navigator-App" für Smartphones funktionieren laut dem Sprecher aber ohne Einschränkung.

Erpresser-Viren - wie kann ich mich schützen? Benutzen Sie aktuelle Virenschutz-Software Die neuesten Versionen der Erpressertrojaner schaffen es zuweilen auch an aktuellen Sicherheitsprogrammen vorbei, aber schon bekannte Varianten kann ein Virenschutzprogramm abfangen. Diverse Anbieter haben auch kostenlose Versionen ihrer Schutzsoftware im Programm, die zumindest einen Basisschutz bieten, und bereits bekannte Virensignaturen erkennen.

Seien Sie vorsichtig mit E-Mail-Anhängen Deaktivieren Sie die Makro-Funktion in Dokumenten, die Sie per E-Mail erhalten. Vor allem bei Nachrichten von fremden Personen sollten Sie vorsichtig sein. "Locky" und andere Ransomware-Trojaner werden nach Angaben von Sicherheitsexperten meist über E-Mail-Anhänge eingeschleust, die sich etwa als harmloses Worddokument tarnen, aber im Hintergrund die gefährliche Software ausführen. Völlige Sicherheit lässt sich so aber nicht erreichen: Auch als "drive-by", also einfach beim Besuch einer Website kann man sich Ransomware einfangen. Kürzlich erst traf es sogar Leser von Seiten wie Nytimes.com und BBC.com. Daten per Back-up sichern Ransomware-Trojaner verschlüsseln Ihre Dateien oft so gut, dass sie dauerhaft unbrauchbar werden. Sichern Sie Ihre Daten also möglichst per Back-up, damit Sie Ihre Dokumente im Notfall wiederherstellen können. Am besten eignet sich dafür eine Festplatte, die nicht ständig mit dem PC verbunden ist, wie eine externe USB-Platte. Auch ein Cloud-Back-up kann sinnvoll sein - das sollte man dann aber sicher verschlüsseln, etwa mit Truecrypt. Verwenden Sie aktuelle Software Um Sicherheitslücken zu schließen, sollten Sie möglichst alle Programme auf Ihrem Rechner auf den neuesten Stand bringen. Installieren Sie Patches für den Browser, für Office-Anwendungen und den Flash-Player. Malware-Programme nutzen Sicherheitslücken in dieser Software aus.

An den Bahnhöfen seien Schalter geöffnet - auch der Zugverkehr rolle wie gewohnt. In der Nacht konnte die Angriffswelle erst mal gestoppt werden, nachdem ein IT-Sicherheitsforscher auf eine Art "Notausschalter" in der Schadsoftware stieß.