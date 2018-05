Neue Datenschutzregeln Das ändert sich für Nutzer von Apple, Facebook, Google und Co.

Matthias Förtsch, Lehrer an einem privaten Ganztagsgymnasium in Baden-Württemberg



"Emotional ist die DSGVO für die Schulleitungen ein stressiges Thema, faktisch noch nicht so sehr: Es fehlen Handreichungen, es fehlen Vorgaben der Kultusministerien - wir befinden uns in einer Art Wartehaltung. An meiner Schule haben wir immerhin schon die Schulhomepage überarbeitet, damit uns deswegen niemand abmahnen kann.



Den Schulen wird in Sachen DSGVO viel Verantwortung zugemutet, dabei haben sie selbst kaum Ressourcen, das Thema juristisch aufzuarbeiten. Vermutlich wird daher kaum eine Schule die EU-Vorgaben ab dem 25. Mai eins zu eins umsetzen. Schulen arbeiten ja fast nur mit personenbezogenen Daten, da sind allein die Dokumentationspflichten ein Knaller.



Andererseits gab es zwischen den rechtlichen Vorgaben und der gelebten Praxis an Schulen schon immer eine Lücke, das betrifft nicht nur den Datenschutz. Viel innovativer Unterricht zum Beispiel wäre wohl nie zustandegekommen, wenn sich alle immer brav ans Urheberrecht gehalten hätten."