Was weiß Facebook über mich?

Netzwelt-Redakteurin Angela Gruber

Anstupser verteilen? Diesem Unsinn habe ich mich in meinen mittlerweile acht Jahren auf Facebook verweigert. Das erfahre ich in einem Unterordner namens "andere Aktivitäten". Er ist Teil meines Datenauszugs von Facebook, den ich angefordert hatte. Was hat sich Facebook über all die Jahre sonst noch so gemerkt von meinem Onlineleben?

Ich suche die Antwort in 1679 Dateien, verteilt auf 773 Ordner. Auch wenn der Glanz der Plattform für mich längst verblasst ist: Kein soziales Netzwerk begleitet mich länger als Facebook. Und für einige Jahre, ich war mitten im Studium, war Facebook tatsächlich Chronist meines digitalen Lebens.

Eine fehlende Facebook-Mitgliedschaft war für mich damals in etwa gleichbedeutend mit einem Leben als Waldschrat in einer Höhle. Die Facebook-Suche wusste besser als meine Freundinnen, wen ich gerade interessant fand. Eine WG-Party ohne Facebook-Veranstaltung zu feiern, war ein eigenartig umständlicher Gedanke.

Heute ist Facebook für mich in die Rolle einer nervigen Großtante gerutscht. Weil ich Facebook nichts mehr zu sagen habe, versucht das Netzwerk, mich mit gefühlt immer rabiater werdenden Methoden zurückzuzerren. Hier, dieses Foto hast du vor genau fünf Jahren gepostet. Irgendeine Freundschaft feiert Jubiläum.

Heute ist das Netzwerk für mich vor allem noch wegen einiger Gruppen wichtig - und um zu sehen, wer Geburtstag hat. Mein Weg hinab in die Tiefen meiner Facebook-Daten fühlt sich daher vor allem wie ein Nostalgietrip an.

Mein Facebook-Konto eröffne ich an einem Montag, es ist der 14. Juni 2010. Ich stehe kurz vor dem Beginn meines Auslandssemesters in den USA und möchte auf Facebook nach meiner US-Mitbewohnerin suchen. Ich sehe ihr Foto und versuche mir auszumalen, wie sie wohl so ist. In den USA wird sich zeigen: Sie ist fantastisch, und bald versuche ich, so wie sie zu klingen beim Sprechen.

Die letzte Nachricht von ihr, auch das sagt mir mein Facebook-Datensatz, ist aus dem März 2012. "How about you? Let's skype soon! I would love to see you! Love you!!!!", schreibt sie mir. Ich habe offenbar nie geantwortet, stelle ich wehmütig fest. Facebook verbindet dich mit der ganzen Welt, hieß es früher oft. Am immer schleppender werdenden Verlauf unserer Unterhaltungen auf Facebook sehe ich, dass die technische Möglichkeit allein nicht alles ist.

Laut Facebook-Datensatz interessiere ich mich angeblich für Barthaar, Design und E-Gitarre - und die großen Ls: Leben, Liebe, Lifehack, Löwe. Ähnlich seltsame Werbe-Attribute kann man bei Facebook aber nicht erst seit der DSGVO nachsehen, auch einen Daten-Download gab es schon vorher.

Cat-Content funktioniert: Grubers Beitrag mit den meisten Likes im Jahr 2017

Ein bisschen gruselig ist es schon zu sehen, dass Facebook sich an wirklich jede meiner Aktionen erinnert, jeden Like, jede noch so nichtige Nachricht, jeden gelöschten Freund. Als ich auf den vielversprechend klingenden Ordnernamen "About You" - Über dich - klicke, erwarte ich, endlich die Datenschutz-Sauereien zu sehen, die ich insgeheim suche. Dinge, die Facebook niemals über mich gespeichert haben dürfte, die das Netzwerk aber dennoch weiß. Ich bekomme stattdessen eine magere Zeile: "Am Anfang des Erwachsenenlebens".

Während ich meine Daten durchforste, taucht ein Gedanke auf: Mehr als in diesen 773 Ordnern steht, weiß Facebook gar nicht über mich? Doch so einfach ist es nicht.

Schließlich zeigt der Auszug nur die Daten, die Facebook laut DSGO herzeigen muss. Aber das Netzwerk kennt zum Beispiel auch meine Browserverläufe und Standorte. Die 773 Ordner voll mit meinem Facebook-Leben sind nicht alles, was Facebook über mein Leben weiß.

