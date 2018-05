Reaktionen auf die DSGVO Sorry, meine WhatsApp-Gruppe ist jetzt leider illegal

Seit Freitag, den 25. Mai, gilt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU. Sie soll die Privatsphäre der EU-Bürger besser schützen und macht Firmen mehr Vorschriften, wie diese mit personenbezogenen Nutzerdaten umgehen müssen.

Für den Artikel-Speicherdienst Instapaper war das zu viel. Der Dienst konnte die Anforderungen nicht rechtzeitig umsetzen und ging für Nutzer in Europa vom Netz, um keine Strafen zu riskieren. Man wolle den Service "in sehr naher Zukunft" wieder anbieten, schrieb Instapaper in einer E-Mail an seine Nutzer.