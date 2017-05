Digitaler Wandel Deutsches Internet-Institut entsteht in Berlin

Das Deutsche Internet-Institut wird in Berlin aufgebaut werden. Die Einrichtung werde in der Hauptstadt von einem Konsortium aus fünf Hochschulen und zwei außeruniversitären Forschungseinrichtungen aus Berlin und Brandenburg gegründet, teilte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka am Dienstag mit. "Wir haben gute Chancen, dass sich hier ein Leuchtturm - nicht nur im deutschen Bereich - sondern auch international entwickelt."

Das Institut solle "unabhängig und interdisziplinär" den digitalen Wandel erforschen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, sagte die CDU-Politikerin. Dazu gehörten etwa rechtliche, ethische und ökonomische Fragen. Seine Erkenntnisse soll das Institut dann an Gesellschaft, Wirtschaft und Politik weitergeben. Jeanette Hofmann, Professorin für Internetpolitik und Projektleiterin der Bewerbung, erklärte, der thematische rote Faden sei die "Selbstbestimmung in der vernetzten Gesellschaft".

Nach einem erstem Auswahlverfahren waren fünf Kandidaten übrig geblieben. Neben der Berliner Bewerbung waren das die Bayerische Akademie der Wissenschaften in München, die Leibniz Universität in Hannover, das Karlsruher Institut für Technologie und die Ruhr-Universität Bochum.

Das Forschungsministerium fördert das Internet-Institut in den ersten fünf Jahren mit 50 Millionen Euro. Es soll noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen.