Schnelles Internet Eine Sackgasse namens Kupfer

Der Europäische Rechnungshof glaubt nicht, dass die Bundesregierung ihr Versprechen halten kann, bis 2025 ganz Deutschland mit Gigabit-Anschlüssen zu versorgen. Sascha Lobo ist nicht überrascht.

In seiner Kolumne "Warum ist das Internet in Deutschland so langsam?" reiht er die vielen gebrochenen Breitband-Versprechen der vergangenen Legislaturperioden auf nennt als Hauptschuldige die Deutsche Telekom und ihre Kupfer-Strategie sowie den immer noch größten Anteilseigner, den deutschen Staat, der diese Strategie nicht blockiert.

In seinem Podcast reagiert Lobo nun auf die Kommentare seiner Leserinnen und Leser.

Sascha Lobo: der Debatten-Podcast #43. Missglückter Breitband-Ausbau: Warum ist das Internet in Deutschland so langsam? Abonnieren

