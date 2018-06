Kampf ums digitale Erbe Was passiert mit dem Facebook-Nachlass?

Mutter und Vater wollen endlich Gewissheit über die Todesumstände ihrer Tochter - aber ihre Suche nach Antworten endet an der Zugangssperre zum Facebook-Konto des Mädchens. Seit Jahren streiten die Eltern vor Gericht um Einblick in die Inhalte. An diesem Donnerstag erreicht ihr Fall die höchsten deutschen Zivilrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Die 15-Jährige war Ende 2012 in Berlin unter ungeklärten Umständen von einer U-Bahn erfasst worden. War es ein schlimmes Unglück? Oder wollte das Mädchen nicht mehr leben?

Um diese Fragen zu klären, erhoffen sich die Eltern wichtige Hinweise von der Facebook-Seite ihrer Tochter. Nach eigener Aussage hatten sie sich von ihr das Passwort geben lassen. Aber Facebook hat das Konto nach dem Hinweis eines Nutzers auf den Tod des Mädchens in den "Gedenkzustand" versetzt. Die Seite ist seither noch für alle Kontakte erreichbar, geteilte Inhalte sind für die jeweilige Zielgruppe weiter sichtbar, nicht aber für andere. Sich anmelden und etwas ändern, kann niemand mehr. Der Zugang zu dem Account ist den Eltern damit versperrt.

Facebooks Argumente

Die Mutter, die in dem Prozess als Klägerin auftritt, sieht es so, dass sie und ihr Mann das Facebook-Konto geerbt haben. Sie möchten die Seite einsehen können - so wie Erben nach dem Tod eines Angehörigen dessen Briefe und Tagebuchaufzeichnungen lesen dürfen.

Aber Facebook lässt das nicht zu. Der US-Konzern bekundet zwar Mitgefühl mit der Familie. Der "Gedenkzustand" schütze aber nicht nur die Rechte toter Nutzer, sondern auch deren Facebook-Kontakte. Diese seien davon ausgegangen, dass private Nachrichten privat bleiben.

Zu dem Streit trägt auch eine unklare Rechtslage bei. Es ist umstritten, ob digitale Inhalte vererbt werden können, die sich nicht - vergleichbar mit dem Tagebuch - ausschließlich zu Hause auf der Festplatte oder einem Datenträger befinden, sondern auf einem fremden Server. Eine eindeutige Neuregelung, wie sie der Deutsche Anwaltverein seit Jahren fordert, ist bislang ausgeblieben.

Alle Facebook-Freunde müssten zustimmen

Auch deshalb der langwierige Prozess, der den Eltern viel abverlangt. "Besonders schmerzlich ist für uns auch das damit verbundene lange Warten auf eine endgültige Gewissheit", ließen sie nach dem vorerst letzten Urteil des Berliner Kammergerichts im Mai 2017 über ihren Anwalt mitteilen. Die Richter äußerten damals zwar "vollstes Verständnis" für die Situation der Eltern, sahen sich aber "rechtlich daran gehindert, diesem Ansinnen zum Erfolg verhelfen zu können".

Für den Senat ist das Fernmeldegeheimnis der entscheidende Knackpunkt: Facebook dürfe die Konto-Inhalte nicht herausgeben, denn das - so die Argumentation - wäre nur erlaubt, wenn jeder einzelne Facebook-Freund des Mädchens dem zuvor zugestimmt hätte. Dass der Account vererbbar ist, hielten die Richter zwar für gut möglich, sie ließen die Frage aber offen.

Rechtzeitig einen "Nachlasskontakt" benennen

Ein Rückschlag für die Eltern, denn das Berliner Landgericht hatte ihnen als Erben zuvor Zugang zu dem Nutzerkonto zugesprochen. Die Richter dort sahen den "Gedenkzustand" nicht als Hindernis. Sie erklärten die Facebook-Richtlinie für unwirksam, weil der Umstand, dass jeder beliebige Kontakt die Sperrung des Kontos veranlassen könne, die Erben eines toten Nutzers unangemessen benachteilige.

Nun hängt alles davon ab, welche Position die Bundesrichter beziehen. Sie können ihr Urteil direkt am Donnerstagnachmittag nach der Verhandlung oder erst zu einem späteren Termin verkünden.

Inzwischen haben Facebook-Nutzer die Möglichkeit, zu Lebzeiten einen "Nachlasskontakt" zu benennen. Diese Person darf das Konto in gewissem Umfang gestalten, sobald dieses im "Gedenkzustand" ist.