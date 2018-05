Sascha Lobo: der Debatten-Podcast #37. Arbeit und Digitalisierung, das Verschwinden der Mittelklasse Podcast aktivieren Abonnieren

Wird bald die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung durch Roboter und künstliche Intelligenz ersetzt? Diese These, die in verschiedenen Varianten immer wieder zu hören ist, irritiert Sascha Lobo. Denn ist es wirklich schon klar, dass es so kommen wird?

Lobo kommentiert in seiner jüngsten Kolumne "Das Verschwinden der Mittelklasse", dass es sich auch um ein Scheinproblem handeln könnte, er findet einen anderen Debattenfokus wichtiger. "Die Frage der Politik zu Arbeit und Digitalisierung darf nicht heißen: Was machen wir mit denen, die durch Digitalisierung keine Arbeit mehr finden?", meint Lobo, "sondern: Wie gehen wir mit Geringverdienern um? Denn deren Zahl wird zunehmen, quer durch alle Berufe, aber besonders bei den geringer Qualifizierten."

Knapp 150 Leser haben Sascha Lobos Artikel über Arbeit allein an den ersten beiden Tagen nach Veröffentlichung im Forum von SPIEGEL ONLINE kommentiert. In der Podcast-Folge zum Thema geht der Kolumnist nun auf ausgewählte Beiträge ein.

