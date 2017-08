Streit um Trump-kritische Webseite Dreamhost muss Nutzerdaten herausgeben - aber nicht alle

In dem Streit um die Daten von mehr als einer Millionen Nutzern einer Trump-kritischen Webseite hat der Internetprovider Dreamhost einen Teilsieg errungen. Ein Gericht in Washington hat zwar dem Durchsuchungsbefehl des US-Justizministeriums stattgegeben - aber nur unter Auflagen.

Demnach kann der Internetprovider Dreamhost zwar dazu gezwungen werden, persönliche Informationen über die Betreiber und die Besucher der regierungskritischen Webseite Disruptj20.org auszuhändigen. Allerdings müsse die Regierung zuvor klar machen, wie sie verhindern wolle, dass auch die Daten "unschuldiger Nutzer" abgefragt würden, sagte Richter Robert E. Morin bei der Verhandlung vor dem Superior Court in Washington D.C. am Donnerstag.

Damit dürfte die massenhafte Abfrage der IP-Adressen von mehr als 1,3 Millionen Internetnutzern endgültig vom Tisch sein. Das Justizministerium hatte bereits vor der Verhandlung seine Bereitschaft signalisiert, auf diese Informationen zu verzichten.

Hintergrund des Durchsuchungsbefehls sind die Ermittlungen gegen hunderte Teilnehmer von Anti-Trump-Protesten, bei denen es am Tage der Amtseinführung von Donald Trump zu Ausschreitungen gekommen war. Von den Nutzerdaten der Webseite Disruptj20.org erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Verantwortlichen hinter den Protesten, die online organisiert worden waren.

"Großer Fortschritt" in dem Bemühen der Datenschützer

Dreamhost hatte sich dem Anliegen monatelang widersetzt. Der ursprüngliche Durchsuchungsbefehl ging dem Unternehmen zu weit. Jetzt verlangt auch das Gericht in Washington genauere Angaben darüber, warum die Nutzerdaten für die Ermittlungen von Relevanz sein sollen.

Auch der Zeitraum der Informationen, auf die die Ermittler Zugriff erhalten sollen, wurde von dem Gericht beschnitten. Demnach darf das Justizministerium nur Daten abfragen, die zwischen Oktober 2016 und dem 20. Januar 2017 gesammelt wurden. Die Ermittler hatten zuvor Zugriff auf alle Daten seit dem 1. Juli 2016 verlangt.

Der Anwalt von Dreamhost Raymond Aghaian wertete das Urteil als einen "großen Fortschritt" in dem Bemühen der Datenschützer, den Einflussbereich des Staates zu begrenzen. Dreamhost ziehe dennoch in Betracht, in Berufung zu gehen. Es bleibe ein ungutes Gefühl zurück, wenn Unternehmen User-Daten an die Regierung übergeben müssten.

Ursprünglich hatten die Ermittler von dem Internetprovider nicht nur Informationen über die Seitenbetreiber sowie deren E-Mail-Korrespondenzen gefordert, sondern auch die Herausgabe der IP-Adressen sämtlicher Besucher der Seite. Laut Dreamhost wären damit etwa 1,3 Millionen Personen ins Visier der Behörden geraten - weshalb das Unternehmen das Anliegen auch ablehnte. Auch Datenschützer kritisierten das Vorgehen der US-Justizbehörde massiv. Der Fall landete schließlich vor Gericht.

Kurz vor der Verhandlung vollzog das Justizministerium dann aber unter dem Druck der Öffentlichkeit die Kehrtwende und konkretisierte seine Anfrage. Der Durchsuchungsbefehl sei missverständlich formuliert gewesen. Man habe schlicht nicht gewusst, über wie viele Informationen der Internetprovider verfüge.