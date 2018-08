Medienbericht Donald Trump setzt Obama-Richtlinien zu Hackerangriffen außer Kraft

US-Präsident Donald Trump hat Recherchen des "Wall Street Journal" zufolge am Mittwoch erneut eine Regelung aus der Zeit seines Amtsvorgängers für nichtig erklärt. Diesmal geht es um eine Direktive Barack Obamas von 2012, die sich um Themen wie Cyber-Sicherheit und elektronische Kriegsführung dreht. Das berichtet die Zeitung mit Bezug auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Weiße Haus selbst hat sich bislang nicht zu dem Bericht geäußert.

Obama hatte in der "Presidential Policy Directive 20" unter anderem festgeschrieben, unter welchen Umständen die US-Regierung mit Hacker-Attacken gegen Feinde vorgehen kann und mit welchen Behörden sie geplante Aktionen vorab abstimmen muss. So sollte zum Beispiel ausgeschlossen werden, dass sich ein Angriff mit einer bereits stattfindenden Spionageaktion in die Quere kommt. Die "Policy Directive 20" wurde als "streng geheim" eingestuft. Durch die Leaks von US-Whistleblower Edward Snowden kam das Dokument 2013 aber an die Öffentlichkeit.

Grundzüge der Direktive waren schon zuvor bekannt geworden: Die Richtlinien wurden damals als ein Schritt gesehen, der es der Regierung leichter macht, sich mit eigenen Angriffen gegen Hacker-Attacken zu wehren. Schließlich legte das Dokument klar fest, wem wann welche Möglichkeiten offenstehen.

An dem Dokument gab es zuletzt trotzdem immer mal wieder Kritik von Abgeordneten, etwa mit Blick auf die Absprachen, die es vor Attacken mit verschiedenen Behörden zu treffen gilt: Die Obama-Direktive würde zu hohe bürokratische Hürden mit sich bringen, hieß es etwa, man könne im Ernstfall nur langsam reagieren.

Wie geht es weiter?

Welche neuen Regeln die Trump-Regierung nun aufstellt, ist bislang nicht bekannt. Vermutlich wird man es auch nicht allzu bald im Detail erfahren, denn auch die neuen Regeln dürften strenger Geheimhaltung unterliegen.

Trumps Regierung, die seit Januar 2017 im Amt ist, wird häufig vorgeworfen, nicht genug gegen mögliche Hackerangriffe oder Wahlbeeinflussungen, etwa aus Russland, zu tun. Mitunter war auch die Handlungsfähigkeit des Cyber Command in Zweifel gezogen worden. So heißt die Behörde, zu deren Zuständigkeiten die digitale Kriegsführung gehört.

Die Quellen, auf die sich das "Wall Street Journal" beruft, vermuten hinter dem Abschied von Obamas Direktive das Bestreben der US-Regierung, die Beschränkungen für offensive Cyber-Aktionen zu lockern. Einem der Informanten zufolge soll sich John Bolton, Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater, dafür engagiert haben, dass die Obama-Direktive außer Kraft gesetzt wird.

Dass eine Regierung Richtlinien der Vorgänger-Regierung zu Sicherheitsfragen überarbeitet oder abwandelt, ist indes nicht ungewöhnlich. Auch Barack Obama hatte mit seiner Direktive Richtlinien aus der Ära von George W. Bush durch die neuen Regeln seiner Regierung ersetzt.