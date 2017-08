Trump-Kritiker im Visier US-Justiz rückt von massenhafter Datenabfrage ab

Per Durchsuchungsbefehl (PDF-Datei) hatte das amerikanische Justizministerium unter Donald Trump versucht, persönliche Informationen über die Besucher einer regierungskritischen Webseite herauszukriegen. Der Provider Dreamhost sollte Daten wie zum Beispiel die IP-Adresse der Seitenbesucher weitergeben - verweigerte nach eigenen Angaben die Herausgabe der Daten aber.

Der Protest zeigte nun Wirkung: Das Justizministerium hat sich von der ursprünglichen Idee der massenhaften Datenabfrage verabschiedet und seine Anfrage deutlich beschnitten.

Der Streit zwischen Justiz und Provider war vor dem Superior Court in Washington, D.C., gelandet. Dort ging am Dienstag nun ein Gerichtsdokument (PDF-Datei) ein, in dem es heißt: "Die Regierung hat kein Interesse an Aufzeichnungen zu den 1,3 Millionen IP-Adressen, von denen in mehreren Pressemitteilungen von Dreamhost zu lesen ist."

Es geht um die Seite disruptj20.org

Unter die Abfrage des Ministeriums wären nicht nur die IP-Adressen gefallen, sondern auch Entwürfe von Blogposts für die Seite und E-Mail-Korrespondenzen der Seitenbesitzer. Dies wurde dem Justizministerium nach eigener Darstellung allerdings erst klar, als Dreamhost sich über die Anfrage beschwerte. Das Justizministerium will derartige Daten aber nicht übermittelt bekommen, betonten die Verantwortlichen nun. Man habe bei der Formulierung des Durchsuchungsbefehls schlicht nicht gewusst, wie viele Informationen der Provider Dreamhost habe.

Das Interesse der US-Justiz bezieht sich auf die von Dreamhost betreute Seite disruptj20.org. Über die Seite waren Proteste gegen die Amtseinführung Trumps organisiert worden. Während der Zeremonie am 20. Januar hatte es landesweit solche Gegenveranstaltungen gegen den neuen Präsidenten gegeben. Dabei war es am Rande vereinzelt zu Ausschreitungen gekommen. Hunderte Demonstranten müssen sich deshalb nun vor Gericht verantworten. Disruptj20.org unterstützt die Betroffenen mit rechtlichem Beistand.

In der amerikanischen Öffentlichkeit war die groß angelegte Datenabfrage zu disrupt20.org auf viel Unverständnis gestoßen und als Ermittlung ins Blaue hinein kritisiert worden. Dreamhost beschwerte sich in einem Blogeintrag, es sei unklar, was genau den Besuchern der Webseite vorgeworfen werde und ob die Vorwürfe überhaupt eine solche massenhafte Abfrage persönlicher Daten rechtfertigen würden.