EU-Leitlinie zur Netzneutralität: Darum ist heute ein wichtiger Tag für das Internet

Was ist die Netzneutralität?

Netzneutralität ist ein wichtiges Grundprinzip des Internets. Dabei geht es darum, dass alle Internetprovider alle Daten gleichberechtigt und unabhängig von Ausgangspunkt, Ziel oder Datentyp durchs Netz schicken.

Netzbetreiber wie die großen Telekommunikationsfirmen kontrollieren nicht, welche Inhalte unterwegs sind. Dadurch wird sichergestellt, dass beispielsweise ein YouTube-Video auf dieselbe Art und Weise durchs Netz geleitet wird, wie der Livestream eines Fußballspiels oder ein Artikel von SPIEGEL ONLINE.

Hier wird das Prinzip der Netzneutralität im Video erklärt:

Explain It

Warum wird über die Netzneutralität gestritten?

Auf europäischer Ebene gibt es seit Herbst 2015 eine Verordnung, die die Netzneutralität regelt. Die Regelung ist allerdings immer wieder von Bürgerrechtsorganisationen, Internetfirmen und den Landesmedienanstalten kritisiert worden: Die Verordnung sei so schwammig formuliert, dass sie Hintertüren zur Umgehung der Netzneutralität zulasse, ist der wichtigste Vorwurf. Gestritten wird etwa über das sogenannte Zero Rating, über Spezialdienste und über das Verkehrsmanagement (mehr dazu im Kasten).

Hintergrund Zero Rating Zero Rating kennt man vor allem aus dem mobilen Internet. Bei Zero Rating geht es darum, dass auch, wenn das gekaufte Datenvolumen aufgebraucht ist, bestimmte Dienste weiterhin mit der gleichen Bandbreite angeboten werden können, z.B. Spotify oder andere Streamingdienste. Spezialdienste Ein Spezialdienst ist ein bestimmter Dienst, der bevorzugt behandelt wird. Wenn man diesen Spezialdienst bucht, bekommt man garantiert, dass dieser Dienst ruckelfrei übertragen wird. Zahlt man nicht für den Spezialdienst, gibt es keine Garantie dafür, dass man den Dienst überhaupt nutzen kann. Verkehrsmanagement Verkehrsmanagement bedeutet, dass bestimmte Dienste höher oder niedriger priorisiert werden, wenn viel Traffic anfällt. So könnte zum Beispiel die Live-Übertragung eines WM-Fußballspiels im Netz Vorrang bekommen. Zeitgleich anlaufende E-Mails hingegen werden um wenige Sekunden verzögert verschickt.

Große Internetprovider wie die Telekom oder Vodafone begrüßen eine Aufweichung des Prinzips der Netzneutralität. Die zuständige Regulierungsbehörde, die Berec, soll nun entscheiden, wie die vage formulierten Passagen auszulegen sind.

Was ist die Berec?

Die Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) ist das Gremium der europäischen Regulierungsstellen für den Telekommunikationssektor. Das Gremium hatte alle 28 nationalen Regulierungsbehörden um ihre Interpretation der Verordnung gebeten und daraufhin im Juni einen ersten Entwurf von Leitlinien zur Netzneutralität vorgestellt.

In einer anschließenden öffentlichen Konsultation konnten Personen, Unternehmen und Interessierte dem Gremium ihre Lesart der Leitlinien zukommen lassen. Diese Eingaben sollen Einfluss auf die finalen Leitlinien haben, die die Berec nun am Dienstagnachmittag des 30. August vorstellen will.

Warum ist die Entscheidung der Berec wichtig?

Die Leitlinien der Berec entscheiden darüber, wie die Verordnung zur Netzneutralität ausgelegt wird. Die nationalen Regulierungsbehörden überwachen auf dieser Grundlage in den jeweiligen EU-Staaten die Einhaltung der Regelungen. In Deutschland ist die Bundesnetzagentur zuständig.

Je nach Auslegung der Leitlinien könnte die Verbraucher langfristig ein unübersichtlicheres Tarifangebot als jetzt schon erwarten. Um Zero-Rating-Angebote oder breitbandintensive Spezialdienste nutzen zu können, müssten vermutlich Extrapakete hinzugebucht werden. Es könnte zum Beispiel besondere Angebote für Musik- oder Serien-Streaming-Fans oder Gamer geben. Wenn es mehr unterschiedliche Angebote gibt, könnte es Nutzern schwerer fallen, nachzuvollziehen, welche Pakete sie brauchen und welche Kosten wann auf sie zukommen.

Außerdem könnten Start-ups und nichtkommerzielle Angebote vom Markt gedrängt werden, wenn etwa ihre Konkurrenten für eine bevorzugte Behandlung ihres Datenverkehrs bezahlen. Telekomchef Timotheus Höttges hatte im Oktober unter anderem Onlinegaming und Videokonferenzen als Bereiche genannt, in denen Spezialdienste denkbar sind.

Welches Ergebnis wird erwartet?

Im Rahmen der öffentlichen Konsultation der Berec, haben sich über die Kampagnenseite "Save The Internet" mehr als 500.000 Menschen für ein freies und gleichberechtigtes Netz ausgesprochen. Tomas Rudl von Netzpolitik.org ist daher vorsichtig optimistisch, dass die Berec zugunsten der Verbraucher entscheiden wird: "Allerdings hat der Anfang Juni vorgestellte Entwurf einige Schlupflöcher offengelassen, etwa im Bereich des Zero Rating, bei den Maßnahmen zum Verkehrsmanagement und bei Spezialdiensten."

In diesen Bereichen hat die Berec nur einen begrenzten Spielraum. Zwar kann die Behörde die Auslegung dieser Punkte definieren, sie kann sie aber nicht komplett streichen. Spezialdienste, Zero Rating und Verkehrsmanagement sind in der Verordnung festgeschrieben. Entscheidend für den Ausgang dürfte sein, wie sehr sich die Berec von der Telekom-Industrie hat beeindrucken lassen, glaubt Tomas Rudl.

"Politico Europe" veröffentlichte am späten Montagnachmittag bereits ein Papier, das die neuen Leitlinien zeigen soll, die die Berec offiziell am Dienstag vorstellen will. Darin findet sich unter anderem eine Klausel, die auf die Grundrechte verweist: Verbraucher- und Datenschutz, Meinungs- und Informationsfreiheit und das Nichtdiskriminierungsgebot sollen bei allen Regulierungen im Zusammenhang mit der Netzneutralität beachtet werden.