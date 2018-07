kein Digitalthema treibt Netzaktivisten derzeit so sehr um wie die geplante EU-Urheberrechtsreform. An sich ist sie sinnvoll und überfällig. Nur gehören zu ihr bislang auch zwei Ideen, die für die Freiheit im Internet nichts Gutes verheißen: Da sind einmal die sogenannten Upload-Filter, die, wie unser Kolumnist Sascha Lobo hier beschreibt, als Zensurmaschinen eingesetzt werden und digitale Alltagskultur zerstören könnten. Und dann ist da die EU-Variante eines Leistungsschutzrechts. Eines Gesetzes also im Stil dessen, das schon in Deutschland seine Ziele spektakulär verfehlt hat, wie mein Kollege Patrick Beuth hier zusammenfasst.

Nachdem der Rechtsausschuss des EU-Parlaments für den Reformentwurf samt dieser umstrittenen Ideen gestimmt hat, beschäftigen die Pläne nun das Plenum in Straßburg. Der Termin am Donnerstagmittag - zu einer Zeit, zu der mancher Abgeordnete schon über die Heimreise nachdenkt - ist von grundsätzlicher Bedeutung. Die vor Ort noch anwesenden Abgeordneten entscheiden per Abstimmung, ob das EU-Parlament ein Mandat dafür bekommt, Verhandlungen mit dem Rat aufzunehmen, also mit dem Gremium der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten. Mit diesem Mandat würde der sogenannte Trilog beginnen.

REUTERS EU-Parlament in Straßburg

Konkret über die Upload-Filter oder das Leistungsschutzrecht wird also nicht abgestimmt. Wer als Abgeordneter etwas dagegen, gegen einen anderen Teil der Reform oder gegen die Reform als Ganzes hat, der muss gegen die Erteilung des Mandats stimmen. Wie viele Europaabgeordnete dazu gewillt sind, ist schwer einzuschätzen, zumal es in der Sache dieser Tage noch einmal Bewegung gibt, etwa in Österreich und Italien.

In Deutschland fordern gerade vier netzpolitische Vereine, die den Parteien CDU, CSU, SPD und FDP nahestehen, deutsche Abgeordnete auf, die Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht zu verhindern. Im offenen Brief der Vereine ist von einer "ungewöhnlichen Allianz" die Rede, unterschrieben hat ihn auch Dorothee Bär.

Wird das Mandat am Donnerstag nicht erteilt, würden Netzaktivisten europaweit Zeit für Kampagnen und Lobbyarbeit gewinnen: Die Urheberrechtsreform wäre dann erst im September erneut Thema im Plenum. Zu diesem Zeitpunkt wären dann, anders als jetzt, auch Änderungsanträge möglich. SPIEGEL ONLINE wird am Donnerstag zeitnah über das Ergebnis der Abstimmung berichten.

Seltsame Digitalwelt: In die Zukunft stolpern

Santa Monica zählt zu den schönsten Orten Kaliforniens. Wer in den Parks der Küstenstadt oder an der Strandpromenade nahe dem bekannten Pier unterwegs ist, sollte aber vorsichtig sein: Seit einigen Monaten rasen dort Menschen auf kleinen E-Scootern entlang, die Firmen wie Bird über Handy-Apps vermieten.

AFP E-Scooter von Bird

Als ich Mitte Juni in Santa Monica war, wirkte das Ganze noch sehr Wild-West-mäßig: Die Verkehrsregeln wurden von vielen Scooter-Fahrern missachtet, den vorgeschriebenen Helm trug fast niemand, nicht benutzte Geräte lagen auf Grünflächen oder Fußwegen auf dem Boden. Die Chance, angefahren zu werden, war gefühlt genauso hoch wie die, beim Spazieren über einen achtlos zurückgelassenen Scooter zu stolpern. Mag ja sein, dass das die Mobilität der Zukunft ist, dachte ich mir nach drei Tagen Santa Monica, aber auch: Meinen Urlaub der Gegenwart hatte ich mir entspannter vorgestellt.

App der Woche: "Navbar Weather"

getestet von Tobias Kirchner

Pesta Apps

Wer stets wissen möchte, wie das Wetter wird, sollte sich die App Navbar Weather genauer anschauen. Mit der Anwendung landen aktuelle Informationen zur Wetterlage direkt über der Navigationsleiste auf dem Bildschirm von Android-Smartphones. Über den Symbolen für den Startbildschirm oder für die Übersicht der geöffneten Apps stehen dann außerdem die Temperaturen für die nächsten Stunden, die erwartete Windstärke, die Luftfeuchtigkeit oder die Regenwahrscheinlichkeit.

Die App kommt komplett ohne Werbung aus und nervt auch nicht mit Push-Benachrichtigen, die nichts mit dem Wetter zu tun haben.

Gratis von Pesta Apps, ohne In-App-Käufe: Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Von Busen-Grabschern und Fake-Schwangerschaften" (Audio, 58 Minuten)

Im Podcast "Lästerschwestern" diskutieren David Hain und Robin Blase Themen, die die YouTube-Welt bewegen. In Folge 23 (ab 12:48) geht es unter anderem um einen Clip, in dem Videomacher auf einem Nacktfußball-Event Brüste anfassen wollen - und die bedenkliche Art, wie einer der Protagonisten Abfuhren kommentiert.

Im Podcast "Lästerschwestern" diskutieren David Hain und Robin Blase Themen, die die YouTube-Welt bewegen. In Folge 23 (ab 12:48) geht es unter anderem um einen Clip, in dem Videomacher auf einem Nacktfußball-Event Brüste anfassen wollen - und die bedenkliche Art, wie einer der Protagonisten Abfuhren kommentiert. "Sources: Google Is Planning A Game Platform That Could Take On Xbox And PlayStation" (Englisch, fünf Leseminuten)

Will Google stärker als bisher im Gaming-Geschäft mitmischen - womöglich sogar mit neuer Hardware? Der in Sachen Spielebranche üblicherweise gut informierte Jason Schreier trägt bei "Kotaku" zusammen, was Google vorhaben könnte.

Will Google stärker als bisher im Gaming-Geschäft mitmischen - womöglich sogar mit neuer Hardware? Der in Sachen Spielebranche üblicherweise gut informierte Jason Schreier trägt bei "Kotaku" zusammen, was Google vorhaben könnte. "Alternative: Fakten" (verschiedene Videos, Länge variiert)

Auf der Jahreskonferenz des Netzwerk Recherche debattierten Freitag und Samstag zahlreiche Journalisten über die Gegenwart und Zukunft ihrer Branche, darunter auch Mitarbeiter von SPIEGEL ONLINE. Auf dem YouTube-Kanal "Isarrunde" lassen sich einige der Podien als Video nachschauen.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, Ihr

Markus Böhm