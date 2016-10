EuGH-Urteil Bund darf Daten von Besuchern seiner Internetseiten speichern

Welche Datenschutzstandards gelten beim Umgang mit einer sogenannten dynamischen IP-Adresse? Diese Frage war Gegenstand eines jahrelangen Rechtsstreits, nun hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) sein Urteil verkündet: Der Bund darf die Protokolldaten von Besuchern seiner Internetseiten speichern, um Hacker-Angriffe besser verfolgen zu können.

Diese Internetprotokoll-Adressen unterliegen aber dem Datenschutz, wenn die Zugangsanbieter mit weiteren technischen Informationen den Internetnutzer identifizieren können, heißt es in dem am Mittwoch in Luxemburg veröffentlichten Urteil.

Geklagt hatte der schleswig-holsteinischen Piraten-Abgeordnete Patrick Breyer. Der Datenschutzrechtler wehrt sich seit Jahren gegen die Speicherung von IP-Adressen beim Besuch von Bundes-Websites. Er wirft dem Bundesinnenministeriumund anderen Bundesbehörden vor, mit einer solchen Speicherung von Daten bei Aufrufen ihrer Web-Angebote gegen das Telemediengesetz (TMG) zu verstoßen. Seine Befürchtung: Der Staat könnte Profile von den Nutzern staatlicher Websites anlegen - etwa, wenn sich jemand auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums über illegale Drogen informiert.

IP-Adressen sind die Anschriften des Internets

Die IP-Adresse identifiziert einen Computer im Netz, vergleichbar mit einer Postanschrift. Ohne genaue Adresse kann kein Briefträger Post ausliefern. Ähnliches gilt auch für Datenpakete im Internet. Anders als die Postanschrift ändern sich IP-Adressen aber mitunter häufig, deshalb spricht man von dynamischen IP-Adressen. Mit der Ziffernfolge können Zugangsanbieter wie die Deutsche Telekom, Vodafone und andere feststellen, welcher Anschluss zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem Internetzugang verbunden war.

Dieser Wechsel sorgt dafür, dass der Access-Provider vorübergehend wissen mag, welchem Anschluss er zeitweise welche IP-Adresse zugewiesen hat. Die Webseitenbetreiber sehen erst mal aber nur Adressen, hinter denen sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Surfer oder Anschlussinhaber verbergen.

Langwieriger Rechtsstreit mit Piraten-Politiker

Deshalb gibt es seit langem Streit, ob dynamische IP-Adressen überhaupt personenbezogene Daten sind. Nach geltendem Recht dürfen Anbieter diese IP-Adressen speichern - allerdings nur für maximal sieben Tage. Zudem dürfen Anbieter von Internetdiensten personenbezogene Daten laut Telemediengesetz nur mit Einwilligung des Nutzers oder zur Abrechnung des Dienstes verwenden.

Breyer hält eine IP-Adresse für einen solchen personenbezogenen Datenschnipsel, da sie trotz der dynamischen Vergabe Rückschlüsse auf den Internetnutzer ermögliche. Sein fast zehnjähriger Weg durch die Instanzen führte dazu, dass der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Frage 2014 dem EuGH zur Klärung vorlegte.

"Auch nach dem EuGH-Urteil ist unklar, was Anbieter dürfen und was nicht", sagte Breyer. Der EuGH habe immerhin betont, dass bestimmte Datenschutzregeln gelten, die IP-Adressen dürften aber dennoch gespeichert werden, bedauert er. Die vom Gericht geforderte Interessenabwägung muss nun der BGH vornehmen. Breyer will den Fall zudem notfalls bis vors Bundesverfassungsgericht tragen.