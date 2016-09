Pläne der EU-Kommission Das soll sich beim Telefonieren und Surfen ändern

Die Europäische Kommission wird höchstwahrscheinlich am Mittwoch mehrere Vorschläge zu grundsätzlichen Reformen im europäischen Telekom- und Internetmarkt vorstellen. Einige Vorhaben sind bereits zuvor bekannt geworden: Es soll um Urheberrechte im Internet und den Netzausbau für noch schnelleres Surfen gehen, um das Ende des sogenannten Geoblockings bei TV-Inhalten im Internet, um die neue Generation des ultraschnellen Mobilfunknetzes 5G und womöglich auch um Telefonpreise.

Der EU-Kommission geht es vor allem um die Aufhebung von Grenzen zwischen den EU-Ländern. So will sie beispielsweise die Ausstrahlung von TV-Inhalten im Internet angehen. Hier gibt es oft nationale Beschränkungen. Filme, die in Deutschland ohne Probleme auf einem Computer angeschaut werden können, sind auf einem Endgerät in einem anderen EU-Land oft gesperrt.

Die europäische Verbraucherschutzorganisation Beuc fordert, dass dieses Geoblocking komplett fallen soll - auch für andere, auf nationale Territorien beschränkte Internetprodukte wie Streamingdienste. "Wenn jemand in Belgien wohnt, aber das spanische Angebot von Netflix sehen möchte, soll das möglich sein", fordert Beuc-Mitarbeiter Agustín Reyna.

Anbieter dieser Dienste und allen voran private Fernsehanstalten wie Canal Plus aus Frankreich oder Mediaset in Italien wehren sich allerdings vehement gegen eine solche Neuregelung. Denn sie verdienen Geld, wenn sie ihre Produkte in jedem Land einzeln vermarkten können.

Urheberrechte sollen gestärkt werden

Mit den großen Internetkonzernen wie Google, Facebook und Co. will sich die EU-Kommission beim Thema Nachrichten im Internet anlegen. Hier sollen die Rechte der Urheber, beispielweise der Zeitungsverlage, gestärkt werden. Sie sollen klagen dürfen, wenn Konzerne wie Google Inhalte aus ihren Internetangeboten auf den eigenen Seiten ohne Zustimmung der Verlage veröffentlichen.

Der normale Bürger soll von dieser Einschränkung nicht betroffen sein, verspricht der EU-Kommissar für Digitales, Günther Oettinger. "Private Nutzer können weiterhin Fotos und Links zu Zeitungsartikeln - inklusive kurzer Anreißer - auf ihrer Facebook-Seite oder Twitter veröffentlichen, ohne dafür zu zahlen", sagte er kürzlich der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ").

Kritiker sehen das ganz anders. Die EU-Politikerin Julia Reda, Mitglied der Piratenpartei, sagt im Interview mit SPIEGEL ONLINE etwa, dass der bislang bekannte Vorschlag der Kommission das Verlinken auf Inhalte erschweren würde und sehr wohl auch Privatpersonen verklagt werden könnten.

Neuer Mobilfunkstandard ab 2020

Oettinger will außerdem neue Impulse für den raschen Ausbau des schnellen Internets geben. Die Konkurrenz für den Bau neuer Glasfaserverbindungen solle unter den Netzbetreibern gestärkt werden, berichtete die "FAZ" am Dienstag. Bisherige Privilegien für ehemalige Staatsunternehmen wie die Deutsche Telekom sollten weitgehend fallen.

Schließlich will die EU-Kommission Europa auf die neue Generation des ultraschnellen Mobilfunknetzes vorbereiten. Dem aktuellen Standard 4G soll 5G folgen. Die weltweite Vermarktung von 5G soll 2020 beginnen. Schon im selben Jahr möchte die EU-Kommission laut bislang nicht offiziell bestätigten Informationen erreichen, dass in jedem Mitgliedstaat in mindestens einer Stadt 5G zur Verfügung steht. 2025 soll es 5G dann in allen großen EU-Städten, auf allen Autobahnen und allen Schnellzugverbindungen geben.

Telefonieren mit dem Handy

Unsicher ist noch, wie sich die EU-Kommission zu Telefonpreisen positionieren wird. Verbraucherschützer hoffen aber, dass es neue Vorschläge geben wird. Der Dachverband der europäischen Verbraucherorganisationen Beuc etwa fordert, dass die Kosten bei Anrufen mit einem Handy oder Smartphone in ein anderes EU-Land gesenkt werden.

Beuc argumentiert mit den hohen Gewinnmargen: Ein Anruf aus Deutschland in ein anderes EU-Land kann pro Minute bis zu 1,99 Euro kosten. Dabei lägen die Kosten für den Mobilfunkanbieter nur bei drei bis vier Cent, kritisiert der Verband. Das sei Geschäftemacherei auf dem Rücken der Verbraucher. Jeder Anbieter soll laut Beuc dazu verpflichtet werden, keine Unterschiede mehr zwischen Inlands- und EU-Tarifen zu machen.

Vergangene Woche hatte die EU-Kommission auch mit einem umstrittenen Entwurf zu Roaming-Gebühren für Aufsehen gesorgt. Der Vorschlag sah vor, kostenfreies Roaming im EU-Ausland auf 90 Tage im Jahr zu beschränken. Zuvor hatte die Kommission stets davon gesprochen, Roaming-Gebühren abschaffen zu wollen. Dabei sollte es nur wenige Einschränkungen geben. Nach heftiger Kritik wurde der Entwurf nach nur vier Tagen zurückgezogen und soll überarbeitet werden. Beobachter glauben, dass Juncker am Mittwoch auch auf dieses Thema eingehen wird.